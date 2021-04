Doku „Fremder Alltag“: Regisseurinnen wollen mit Ludwigsfeldern ins Gespräch kommen

Ludwigsfelde

Corona macht es dem Dokumentarfilm „Fremder Alltag“, der zu großen Teilen in Ludwigsfelde und Genshagen gedreht wurde, nicht leicht. Die Premiere Anfang November im Berliner Kino „Babylon“ musste ausfallen, auch eine Filmschau in Ludwigsfelde ist derzeit nicht möglich. Jetzt ist die Dokumentation immerhin online zu sehen, und, um das Werk den Ludwigsfeldern noch näher zu bringen, laden die Regisseurinnen Sharon On und Laura Söllner nun zu einem Workshop am Mittwoch, 21. April, ein.

In der Dokumentation, die 2017 gedreht wurde, geht es um sechs Menschen zwischen 12 und 75 Jahren – mit und ohne Fluchterfahrung. Die Protagonisten besuchen einander in ihrem Alltag: in der Uni, im Sprachkurs, beim Beten, beim Kochen und beim Kaffeetrinken und erleben so Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Überraschungen. In kleinen Interviews erzählen sie dann von den Begegnungen, setzen sich damit auseinander, was diese bei ihnen auslöst und was sie Neues über ihr eigenes Leben und ihre neuen Nachbarn erfahren haben.

Regisseurinnen lernen selbst etwas über ihren Film

Der Workshop greift die Dokumentation auf: „Wir haben den jetzt schon ein paar Mal gemacht und das ist einfach großartig für uns“, sagt Sharon On. „Es ist Wahnsinn, wie tief die Leute sich mit dem Film beschäftigen.“ Im Zuge des Workshops zeigen die Regisseurinnen Filmszenen und stellen leichte Aufgabe, die die Teilnehmer dazu anregen soll, sich näher mit der Dokumentation auseinanderzusetzen. „Oft ist es aber so, dass eher ich etwas über unseren Film lerne“, sagt Sharon On. „Ich denke dann: ,Wow, haben wir einen tollen Film gemacht.’ Es ist beeindruckend, zu welchen Überlegungen er die Leute anregt.“

Der erste Impuls, den Film zu drehen, hatten die beiden Künstlerinnen des Genshagener Vereins VorOrtung, als in Ludwigsfelde zwei Unterkünfte für Geflüchtete entstanden. „Wir wollten Begegnungen schaffen und zeigen, dass diese mit offenen Herzen und Neugier möglich sind“, sagt Sharon On. „In den Workshops sehen wir: Genau das hat funktioniert. Die Leute bekommen diese Offenheit, das spüre ich dort – und darum geht es.“

Der Workshop am Mittwoch, 21. April, findet online über die Plattform Zoom statt und dauert etwa 90 Minuten. Teilnehmer haben die Wahl zwischen 16 und 19 Uhr und müssen sich vorab per E-Mail an vorortung@posteo.de anmelden, dann bekommen sie einen Link zum Workshop. Noch gibt es freie Plätze. Wer an dem Gespräch teilnehmen möchte, sollte sich den Film „Fremder Alltag“ vorher anschauen. Dieser ist auf der Plattform YouTube kostenfrei zu finden und geht 77 Minuten.

Von Lisa Neugebauer