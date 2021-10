Einheitsbuddeln: Neuer Baum für den Schlosspark Genshagen

Ludwigsfelde

Die ersten goldenen Blätter sind unübersehbar: Im Schlosspark Genshagen können Spaziergänger seit dem Wochenende einen neuen Baum entdecken. Zum Tag der Deutschen Einheit pflanzte Ludwigfeldes Bürgermeister Andreas Igel (SPD) gemeinsam mit Martin Koopmann vom Vorstand der Stiftung Genshagen und Ortsvorsteher Dirk Houschka eine Gold-Gleditschie. „Es ist der erste Baum, der im Rahmen des Einheitsbuddelns im Schlosspark gepflanzt wurde“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Der Hintergrund: Seit 2019 werden bundesweit am 3. Oktober Bäume gepflanzt. Die ursprünglich in Schleswig-Holstein gestartete Aktion hat sich mittlerweile bis in andere Bundesländer herumgesprochen, im vergangenen Jahr gab es etwa in Brandenburg zahlreiche Neupflanzungen. Die Idee dahinter: Zum deutschen Nationalfeiertag soll eine neue Tradition entstehen – und so viele Menschen wie möglich einen neuen Baum pflanzen.

Neue Bäume für Ludwigsfelde

Ludwigsfelde hatte sich bereits im vergangenen Jahr an der Initiative beteiligt. So wurde etwa an der Fahrradstraße neben dem Klubhaus ein Eisenholzbaum gepflanzt, im Ortsteil Kerzendorf ein neuer Apfelbaum.

Dass die Wahl in diesem Jahr auf die Gold-Gleditschie fiel, ist jedoch kein Zufall: „Bei der Wahl des Baumes hat der Kommunalservice extra darauf geachtet, dass er klimaresistent ist, sodass die Besucher noch sehr lange etwas von diesem neuen Baum haben werden“, sagte Bürgermeister Igel. Nun habe die Gleditischie im Schlosspark einen „sehr schönen Standort“ gefunden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen bis Jahresende noch 61 weitere Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden, hauptsächlich in Wietstock.

Von Johanna Apel