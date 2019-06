Ludwigsfelde Eisverkauf in Ludwigsfelde - Wie ein Strausberger mit Softeis den Menschen eine Freude macht Der Softeisverkauf von Jens Schubert an der Ludwigsfelder Festwiese ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Seit Jahren serviert er dort zusammen mit seinen Mitarbeitern Softeis in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Im Juli öffnet er seinen eigenen Eisladen.

Jens Schubert bedient an Sommertagen einige hundert Menschen mit Softeis. Gerade in Ludwigsfelde sei er dadurch dermaßen bekannt, dass er selbst nicht in der Stadt, sondern in Potsdam wohnt, um auch mal abschalten zu können. Quelle: Fabian Lamster