Riana Gontscharov vom Marie-Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde ist eine der besten Englischschülerinnen Deutschlands. Die 15-Jährige hat im vergangenen Schuljahr an der sogenannten „Big Challenge“ mitgemacht, einem Wettbewerb bei dem in diesem Jahr mehr als 1700 Jugendliche teilgenommen haben. Gontscharov belegte mit ihrem Ergebnis sowohl an ihrem Gymnasium als auch im Land Brandenburg den ersten Platz, auf Bundesebene erlangte sie Rang drei.

„Ich war davor sehr aufgeregt“

Wegen Corona fand der Wettbewerb im Mai 2021 online statt. In 45 Minuten mussten die Schülerinnen und Schüler 55 Fragen zu Grammatik, Aussprache oder Verständnis beantworten, sie konnten aus verschiedenen Lösungsmöglichkeiten wählen. „Ich war davor sehr aufgeregt“, sagt Riana Gontscharov. „Nach der Hälfte beruhigt man sich aber.“ Sie habe erst das gemacht, was sie sicher konnte, erzählt die 15-Jährige. „So hatte ich dann noch Zeit für die schwereren Fragen.“ Raten musste die Schülerin aber nur selten.

„Englisch ist mein Lieblingsfach“, sagt sie. „Ich finde es einfach schön, mehrere Sprachen zu sprechen und sich in verschiedenen Ländern verständigen zu können.“ Gontscharov ist zweisprachig aufgewachsen, spricht neben Deutsch daher auch Russisch. Englisch und Französisch lernt sie in der Schule.

Riana hat Talent für Sprachen

„Sie ist eine gute Schülerin“, sagt Englischlehrerin Sarah Gottsmann. „Man merkt, dass sie viel liest – auch auf Englisch.“ Auch Serien und Filme guckt Riana Gontscharov meist in der Originalsprache. Gottsmann glaubt, dass das gute Sprachgefühl der Schülerin die Kombination aus Talent und harter Arbeit ist.

Die anderen Schülerinnen und Schüler ihrer 9. Klasse habe Gontscharov schon oft mit ihrem Englisch beeindruckt, erzählt Gottsmann. Vor Kurzem hätte jeder in der Klasse ein Video zu einem selbst ausgesuchten Thema vertonen müssen – auf Englisch natürlich. „Riana hat das so gut gemacht, die anderen haben gesagt, sie klingt wie ein Native Speaker.“ Sie in der Klasse zu haben, sei für die anderen Schülerinnen und Schüler „total gewinnbringend“, sagt Gottsmann. So könnten die anderen sich bei der 15-Jährigen zum Beispiel Tipps zur Aussprache abholen.

Nach dem Abi will Riana Gontscharov gern ins englischsprachige Ausland gehen, um ihr Können noch weiter zu verbessern. „Sonst bin ich eher etwas introvertiert, aber wenn ich die Sprache sprechen kann, macht mir das total Spaß“, sagt die Neuntklässlerin. „Da schlägt das Englischlehrer-Herz höher“, sagt Gottsmann lachend.

