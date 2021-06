Event für die BMX-Szene: Ludwigsfelder Skatepark ist offiziell eröffnet

Ludwigsfelde

Mit einem BMX-Event ist am Sonntag das Sommer-Festival der Stadt Ludwigsfelde gestartet. Trotz extremer Hitze ließen sich viele Sportler und Zuschauer nicht nehmen, bei der offiziellen Wiedereröffnung des Skateparks dabei zu sein. Neben BMX-Profis, die ihre Tricks auf der Anlage zeigten und sich im Wettkampf maßen, konnten Kinder an einem Workshop teilnehmen, Besucher sich mit Bratwürsten und Getränken stärken und an einer Tombola beteiligen, deren Erlös in den Ludwigsfelder Jugendclub fließt.

Der Lucru-BMX-Jam. Für Kinder gab es Workshops zum Mitmachen. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Besucher ließen sich von der Hitze nicht abschrecken. Quelle: Lisa Neugebauer

Projekt kostet knapp 250.000 Euro

Das BMX-Event war bereits im vergangenen Jahr geplant, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. In der Zwischenzeit wurde der Skaterpark weiter ausgebaut. Vor allem für Anfänger sind neue Elemente und knapp 200 Quadratmeter mehr Fläche dazugekommen. Fast eine viertel Million hätten die Umbauarbeiten schlussendlich gekostet, sagte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) bei der Eröffnung.

BMX-Profi Max Henning ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Jetzt hat der Nachwuchs Möglichkeiten, sich ranzutasten.“ Einen „großen Dank“ richtete er an die Leiterin des Ludwigsfelder Kommunalservices, Evelyn Stöber: „Sie hat sich bei jeder Baubesprechung mit den Akteuren ausgetauscht, um die Bedürfnisse zu erfüllen.“ Wie gut das Ergebnis ist, konnte man auch daran sehen, dass die BMX-Community am Sonntag gut vertreten war.

Profis zeigten ihre Tricks während der Eröffnung. Quelle: Lisa Neugebauer

Mit spektakulären Tricks weihen BMX-Fahrer die erweiterte Skateanlage in Ludwigsfelde ein. Quelle: Max Henning

Das BMX-Event bildet den Auftakt für eine Reihe von Open-Air-Veranstaltungen des Lu-Festivals, die den ganzen Sommer über stattfinden. Als nächstes, nämlich am 23. Juni um 19 Uhr, zeigt die Theatergruppe Act Attack des Marie-Curie-Gymnasiums das Stück „Zuhause“ im Klubhaushof. Tickets kosten an der Abendkasse 8, ermäßigt 5 Euro.

Von Lisa Neugebauer