Extreme Kita-Gebühren? Ludwigsfelder Eltern kritisieren neue Satzung

Ludigsfelde

Gegen die neue Kita-Gebührensatzung der Stadt Ludwigsfelde erhebt sich Protest. Die Satzung hatten die Stadtverordneten rückwirkend zum 1. August beschlossen, darunter auch eine neue Tabelle, die anhand des Einkommens der Eltern festlegt, wie viel diese für den Kita-, Krippen- oder Hortplatz ihres Kindes bezahlen müssen. Einige Eltern haben das nun für sich durchgerechnet und kommen auf enorme Kostenerhöhungen.

Darunter sind auch Laura und Lars Repkow. Bisher zahlen die Eltern von drei Kindern für je einen Krippen-, Kita- und Hortplatz rund 330 Euro im Monat. Mit der neuen Gebührentabelle kommt die Familie auf fast das Doppelte: 613 Euro haben sie für sich ausgerechnet.

Ihre zwei jüngsten Kinder besuchen den Kindergarten eines privaten Trägers – ob der die Gebührensatzung der Stadt übernimmt, ist noch nicht klar, sei aber in der Vergangenheit immer so gewesen. „Wenn das wirklich so kommt, ist das Wahnsinn“, sagt Laura Repkow.

Einige Eltern müssen in Ludwigsfelde mehr bezahlen

Dass voraussichtlich einige Eltern mehr für einen Kita-Platz zahlen müssen, liegt daran, dass die Stadt die Gebührentabelle nach eigenen Angaben „der Entwicklung der Einkommen in den vergangenen zwanzig Jahren Rechnung getragen“ hat. Bisher galt nämlich noch eine Satzung von 2001. Darin lag die Höchstgrenze des als Berechnungsgrundlage genommenen Einkommens viel niedriger als in der neuen Satzung.

Sprich: Bisher spielte es keine Rolle, ob Eltern 73.100 Euro oder mehr Jahresgehalt verdient haben – immer wurde der Höchstbeitrag angesetzt. In der neuen Kita-Satzung wurden die Beitragstabellen aber um weitere Stufen erweitert: Bis zu einem Einkommen von rund 98.000 Euro geht die Tabelle nun. Heißt: Wer mehr verdient, zahlt auch mehr.

Kosten in Ludwigsfelde könnten extrem steigen

Familie Repkow betont, dass sie gern bereit ist, mehr für den Kita-Platz zu bezahlen und die Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Dennoch findet sie die extreme Erhöhung um fast das Doppelte „schon heftig“, sagt Laura Repkow. „Ich hätte es besser gefunden, wenn man das in mehreren Schritten erhöht hätte.“

Die Familie hat das Gefühl, von der Stadt im Prozess der Satzungsänderung nicht gut mitgenommen worden zu sein. „Viele wissen noch gar nicht, dass es eine Änderung gab – der große Knall kommt sicher noch, wenn die Bescheide kommen“, sagt Laura Repkow. Zumal die Satzung rückwirkend gelte, also einige Eltern mit hohen Nachzahlungen rechnen müssten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch ihr Mann findet die plötzliche Steigerung „irritierend“. „Die Annahme ,Wer viel verdient, kann auch viel zahlen’ ist nicht wahr. Das Geld wird auch gut verdienenden in der Haushaltskasse fehlen.“ Sie selbst müssten einen Hauskredit abbezahlen – den Karate- oder Tanzunterricht für die Kinder müsste die Familie bei den hohen Kita-Gebühren dann überdenken, sagt Laura Repkow. Auch andere Eltern berichten nach eigenen Berechnungen von hohen Kostensteigerungen. Für weniger gut Verdienende dürften sich die Kosten aber auch senken.

Ludwigsfeldes Bürgermeister: Satzung sozial ausgewogen

Bürgermeister Andreas Igel (SPD) warnt auf MAZ-Anfrage davor, die Kita-Gebühren selbst auszurechnen. Da der Rechnungsgrundlage nicht das Einkommen, sondern das tatsächlich zur Verfügung stehende Einkommen herangezogen werde, seien die Beiträge nicht einfach in der Tabelle ablesbar. Er könne aber nicht ausschließen, dass die neue Satzung bei einigen Eltern zu einer Mehrbelastung führe. „Wir glauben, dass die Satzung innerhalb der Spanne sozial ausgewogen ist“, so Igel. „Aber wir wissen es nicht.“

Da Eltern, die den bisherigen Höchstbetrag zahlen mussten, nicht zwingend einen Einkommensnachweis einreichen mussten, hat die Stadt derzeit keine Vorstellung davon, wie viele Eltern über der bisherigen höchsten Einkommensgrenze liegen. „Das ist für uns ein grauer Fleck“, sagt Igel.

Ob die Satzung wirklich ausgewogen sei, sehe man erst im Laufe des kommenden Jahres. Im ersten Quartal sollen die Eltern die neuen Bescheide bekommen, vor der Sommerpause wolle die Stadt dann eine erste Auswertung vornehmen.

Von Lisa Neugebauer