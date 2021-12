E-Autos - Nach Tesla-Unfall: Was Einsätze an E-Autos für Feuerwehren so besonders macht

Bei dem schweren Verkehrsunfall zwischen Thyrow und Siethen mit einem Toten wurde auch die Batterie des Teslas zerstört – was die Bergung schwierig machte. Ludwigsfeldes Stadtwehrführer berichtet vom Einsatz.