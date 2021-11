Ludwigsfelde

Wegen eines technischen Defekts hat am Samstagvormittag ein Auto in Ludwigsfelde Feuer gefangen. Der Wagen war auf der B101 unterwegs, als er auf der Anfahrt zum Preußenpark in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Personen kamen nicht zu schaden, der Schaden wir mit 4000 Euro angegeben.

Von MAZonline