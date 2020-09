Film aus Ludwigsfelde beim Kinderfilmfest dabei

Ludwigsfelde

Elf Jugendlichen aus Ludwigsfelde drehen einen Kurzfilm über den Skatepark, der Anfang des Jahres beim Kinderfilmfest gezeigt werden soll. Die Dokumentation entsteht im Rahmen eines von der Stadt in Kooperation mit dem DRK Jugendzentrum organisierten Workshops. Am vergangenen Wochenende trafen sich die Jugendlichen zur ersten Filmwerkstatt im Klubhaus, im Oktober wollen sie dann drehen.

Die Idee, einen eigenen Film zu produzieren, hatten die Mitarbeiterinnen des Sachgebiets Kultur beim Kinderfilmfest 2019. Die Veranstaltung, bei der an verschiedenen Orten in Brandenburg Filme gezeigt und Kinder und Jugendliche an Medien herangeführt werden, fand in Ludwigsfelde bereits mehrmals statt – allerdings bisher ohne eigenen Filmbeitrag.

Anzeige

Regisseur hilft bei der Umsetzung des Films

In diesem Jahr wollte die Stadt Jugendlichen aus Ludwigsfelde im Vorfeld ermöglichen, selbst einen Film zu entwickeln und zu drehen. Am Wochenende haben die elf Jugendlichen erste Szenarien entwickelt und sich Grundlagen erarbeitet. Regisseur Bernd Sahling leitete die Jungen und Mädchen an und zeigte ihnen die ersten Schritte des Filmhandwerks. Dazu gehörte das Erstellen von kraftvollen Bildern, der Umgang mit Ton im Film, das Konzipieren von Filmschnitten oder das Entwickeln einer Dramaturgie.

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Begeisterung war total da“, sagt Nadja Hocke, Sachgebietsleiterin Kultur. „Es war spannend zu sehen, wie Bernd Sahling die Jugendlichen für das Thema einfangen und ihr Interesse wecken konnte.“ Jeder sei mit unterschiedlichen Vorkenntnissen gekommen und habe ganz verschiedene Vorlieben: Die eine stehe lieber vor der Kamera, der andere wolle lieber den Film schneiden. „So ist jeder mit Begeisterung dabei und es wird wirklich ihr Thema und ihr Film“, sagt Hocke.

Thema der Dokumentation ist der Skatepark

Die Jugendlichen entwickelten mit Sahlings Hilfe ein Konzept für den eigenen Film. Inhaltlich soll es dabei um den Skatepark gehen – „den Ort, an dem sie ihre Zeit verbringen und der für sie dennoch auch ein Ort ist, an dem sie mit Problemen zu kämpfen haben“, erläutert Hocke. Wie die Probleme genau aussehen und was die Verantwortlichen dazu sagen, soll der Film ebenfalls darstellen.

„Das Drehteam hat sich viel vorgenommen“, sagt Hocke. Denn auch eigenen Sound und eigens komponierte Musik sollen in den finalen Film einfließen. Die Aufnahmen dazu machen die Jugendlichen bei einem zweiten Workshop im Oktober. Beim Kinderfilmfest im Januar 2021 soll der Film dann Premiere feiern, anschließend soll er im Klubkino gezeigt werden.

Von Lisa Neugebauer