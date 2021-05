Ludwigsfelde

Die Förderschule in Ludwigsfelde soll einen neuen Namen bekommen. Bereits ab dem kommenden Schuljahr könnte die Einrichtung, die im Moment den offiziellen Titel „Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt ,Lernen’“ trägt, zur „Mosaik-Schule umbenannt werden. Leiterin Juliana Brand freut sich, dass sie demnächst nicht mehr den sperrigen Titel nutzen muss. „Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Namen“, sagt sie.

Die Ludwigsfelder Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" soll einen weniger sperrigen Namen bekommen. Quelle: Lisa Neugebauer

Schule organisiert Wahl für Kinder

Mitspracherecht hatte die Leiterin nur bedingt, denn für die Namensgebung haben sie und ihre Kollegen sich etwas ganz besonders überlegt: Alle Kinder der Schule bestimmten den Namen durch eine demokratische Wahl. „Das hat Lehrern und Kindern es viel Freude gemacht“, sagt Brand.

Zunächst hatten Schüler, Lehrer und Eltern Vorschläge einreichen können, die dann von einem Gremium aus Vertretern der Gruppen auf drei Wahlmöglichkeiten reduziert wurden. Mehr als 20 Namens-Ideen waren eingegangen, darunter auch etwas kuriose wie „Baumschule“ (wegen der vielen Bäume auf dem Schulhof), „Lassie-Schule“ (weil der Hund einer Lehrerin so heißt), „Nettoschule“ (aufgrund der Nähe zum Supermarkt) oder „Schule der Tausend Herzen“ (weil so viele Menschen mit guten Herzen dort arbeiten und lernen). „Der letzte Vorschlag hat uns natürlich sehr berührt, fiel dann aber raus“, sagt Brand. Am Ende sollten die Schüler sich zwischen „Mosaik-Schule“, „Jasper-Juul-Schule“ und „Johanna von Scharnhorst-Schule“ entscheiden.

Kinder können sich unter Namen etwas vorstellen

Die Wahl selbst fand Mitte April unter erschwerten Bedingungen statt, erzählt die Schulleiterin. Wegen der Corona-Bestimmungen befanden sich die siebten bis neunten Klassen gerade im Distanzunterricht, alle anderen in der Schule. Anders als erst geplant, wählten die Präsenzschüler in ihren Klassen, die Distanzschüler wurden per Brief informiert und kamen einer nach dem anderen einen Vormittag lang zur Wahl in das Foyer der Schule. „Das zu organisieren war aufwendig, hat aber allen auch viel Spaß gemacht“, sagt Brand.

Gewonnen hat schließlich der Name „Mosaik-Schule“. „Wahrscheinlich, weil sich die Kinder darunter sofort etwas vorstellen können“, sagt Brand. Doch es passe auch gut zur Schule: Zum einen hängt ein großes historisches Mosaik im Foyer, zum anderen bestehe ein Mosaik – eben die die Schule selbst – aus vielen kleinen verschiedenen Teilen, die zusammen ein Ganzes ergeben.

Bildungsausschuss lobt demokratische Wahl

Bevor der Name jedoch gültig ist, muss der Kreistag von Teltow-Fläming darüber abstimmen. In der vergangenen Woche hatte bereits der Bildungsausschuss des Landkreises seine Empfehlung abgegeben. Die große Mehrheit der Politiker lobte vor allem den demokratischen Prozess. „Ich freue mich, dass man sich an der Schule so viel Mühe gegeben hat, Schüler und Lehrer im Prozess der Namensgebung mitzunehmen“, sagte die Ausschussvorsitzende Nadine Walbrach (CDU). Nur von Seiten der AfD gab es Kritik: Edgar Leisten hätte sich einen anderen Namen gewünscht, zum Beispiel den eines namhaften Pädagogen. Immerhin sei der Name auf Jahre und Jahrzehnte festgelegt, deshalb müsse er gut überlegt sein und nicht nur den aktuellen Schülern gefallen.

Doch genau dafür lobten die anderen Ausschussmitglieder die Förderschule. Viele Schüler würden die Persönlichkeiten gar nicht kennen, nach denen ihre Schule benannt wurde, sagte Detlef Schlüpen (SPD). „Ich finde die Entscheidung toll, die Schule danach zu benennen, was die Schülerschaft sein will.“ Auch das Gebäude passe wunderbar zu dem neuen Namen, fügte Peter Dunkel (Die Linke) an.

Der Ausschuss stimmte einstimmig, bei einer Enthaltung, für den neuen Namen. Wenn dieser am 21. Juni vom Kreistag offiziell bestätigt wird, will die Schule ihn mit einem Fest am Anfang des neuen Schuljahres feiern. Danach wird sich die Schule ein Logo überlegen – natürlich auch wieder ganz demokratisch.

Von Lisa Neugebauer und Viktoria Barnack