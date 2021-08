Fontane-Grundschule Ludwigsfelde: Umbau des Schulhofs läuft noch

Ludwigsfelde

Die Bauarbeiten auf dem Schulhof der Ludwigsfelder Theodor-Fontane-Grundschule sind auch zum Ende der Sommerferien noch in vollem Gange. Bereits Ende Mai hatten die Arbeiten zur Umgestaltung begonnen, die sich auf die ganze Außenanlage erstreckt: Sowohl der Sportplatz als auch der Pausenbereich werden komplett erneuert, außerdem bekommt die Bushaltestelle einen Unterstand und der vordere Bereich einen temporären Zaun.

Der Schulhof der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde wird komplett erneuert: hier entsteht gerade der neue Sportplatz. Quelle: Lisa Neugebauer

Sportlehrer bei Feinarbeiten am Sportplatz dabei

Die Arbeiter konzentrieren sich am Donnerstag auf den Sportplatz-Bereich, um wenigstens den fertig zu haben, wenn am Montag die Kinder zurück in die Schule kommen – und es sieht gut aus. Mit einer speziellen Maschine tragen die Bauarbeiter Bahn für Bahn die rote Gummigranulatschicht auf die vorbereitete Fläche auf, auch ein Tor steht schon. Nur die Linien fehlen noch, die so einen Sportplatz erst so richtig zum Sportplatz macht. „Wenn die aufgebracht werden, will unser Sportlehrer persönlich dabei sein“, sagt Schulleiterin Andrea Ludwig. Es soll ja alles perfekt sein.

Der Schulhof der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde wird komplett erneuert: hier entsteht gerade der neue Sportplatz. Quelle: Lisa Neugebauer

Rund 600.000 Euro kostet die Umgestaltung der Außenanlage. Neben dem Sportplatz samt neuer Rundlaufbahn, großem Sportfeld und Weitsprunggrube wird ein großer Bereich neu gepflastert, Fahrradbügel aufgestellt und neue Sitzgelegenheiten aufgestellt. „Das sind übrigens Elemente, die mal für das angedachte Amphitheater im Klubhaushof angeschafft wurden“, sagt Bürgermeister Andreas Igel (SPD) beim Besuch der Schulhof-Baustelle. Die Stadtverordneten hatten sich 2016 gegen den Bau eines Amphitheaters entschieden und damit einen Beschluss aus dem Jahr 2014 aufgehoben. Das Projekt war aber wegen seiner Baukosten und der geringen Nutzungsrate von Beginn an umstritten. „Die Betonblöcke liegen seitdem an der Kläranlage und können jetzt genutzt werden“, sagt Igel.

Architekt: Lieferfristen für Baumaterialien sind „hanebüchen“

Die Bauarbeiten auf dem Schulhof gestalteten sich in manchen Phasen schwierig, sagt Landschaftsarchitekt Horst Heinisch von der Baruther Firma Atelier 8. Durch Corona seien einige Lieferfristen „hanebüchen“. Das habe unter anderem dazu geführt, dass die Zaunelemente zwar schon da sind, die dazugehörigen Pfosten aber nicht. Er ist aber optimistisch, dass zumindest der Sportplatz zum Schuljahresbeginn fertig ist „Just in time“, sagt Heinisch.

Da einige Bäume erst im Herbst gepflanzt werden können, ziehen sich die restlichen Bauarbeiten aber noch etwas hin. Der Landschaftsarchitekt rechnet damit, dass bis Mitte November alle Arbeiten abgeschlossen sind. Dazu gehört dann auch ein Zaun auf der anderen Seite der Schule, der die Rasenfläche eingrenzen und so als Schulhof nutzbar machen soll. Weil auch die Fontane-Grundschule wegen der knappen Schulplätze in der Stadt derzeit aus allen Nähten platzt, ist die Flächennutzung dringend nötig. Wegen des Denkmalschutzes darf der Zaun aber nur temporär aufgestellt werden.

Der Schulhof der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde wird komplett erneuert: vor allem auf der Pausenfläche ist aber noch viel zu tun. Quelle: Lisa Neugebauer

Fontane-Grundschule hat lange auf Umbau gewartet

Lange hatte die Schule auf die Umbauarbeiten gewartet. „Der Sportplatz sah schon nicht mehr gut aus“, sagt Schulleiterin Ludwig. Weil dort kein Wurzelschutz verlegt worden war, war der Belag uneben und brüchig. Der neue Boden hat nun die neusten Standards. Und auch wenn die Bauarbeiten das Lernen noch eine Weile erschweren werden, Schulleiterin Ludwig ist froh: „Wir freuen uns, dass die Umgestaltung endlich passiert.“

Von Lisa Neugebauer