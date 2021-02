Ludwigsfelde

Als nichts mehr ging, improvisierte Karina Guddat. „Wir haben dann Videos gedreht, wie Farbe aufgetragen wird“, sagt die Friseurmeisterin. Wir – das sind sie und ihre sieben Mitarbeiter der Rangsdorfer „Hairlounge“. Als der Salon, wie die anderen Friseursalons in Deutschland im Dezember erneut schließen musste, suchte das Team nach Wegen, um die Zeit bis zum Neustart zu überbrücken. Dabei stellte es auch kleine Tüten zusammen, mit allem, was es für das Färben von zu Hause braucht: Farbe, Wasserstoff, Handschuhe.

Ab dem 1. März ist das nicht mehr nötig. Dann dürfen Friseursalons in Brandenburg wieder Kunden empfangen. Dabei muss jedoch einiges beachtet werden, etwa das Tragen einer medizinischen Maske.

Erweiterte Öffnungszeiten im Salon

Und die Friseursalons haben gut zu tun. „Wir sind gut ausgebucht“, sagt Guddat. Doch sie versucht, den Kunden weiterhin gerecht zu werden: Sie hat die Öffnungszeiten erweitert, die Hairlounge empfängt nun von Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr Kunden.

Friseursalons dürfen in Brandenburg am 1. März wieder öffnen (Symbolbild) Quelle: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Um die Abstände einzuhalten, sind die Termine entsprechend getaktet. „Doch natürlich lassen wir eine Lücke für Notfälle.“ Dennoch müsse sie die Preise nun etwas anheben, sagt Guddat. Die Pause haben sie und ihr Team übrigens gut genutzt: Etwa für Schulungen oder den Umbau des Empfangs.

Desinfektionsmittel und Masken

Auch bei Manuela Leutenegger stehen die Zeichen auf Neustart. Für die ersten zwei Wochen im März sind wir ausgebucht“, sagt die Friseurin aus Ludwigsfelde. Als die Nachricht kam, dass sie wieder öffnen dürfen, riefen sie und ihre Kollegen die Stammkunden an und vergaben Termine. Desinfektionsmittel für die Stühle und Waschbecken stünden bereit, außerdem auch ein Karton mit Einwegmasken. Zwei Friseure und drei Kunden können ab Montag wieder Platz im Salon nehmen.

Aufgrund der langen Zeit ohne Kunden musste auch sie die Preise verändern: „Nach dem ersten Lockdown hatten wir unsere Preise nicht erhöht – jetzt mussten wir“, sagt sie. Weil die Friseurin pro Kunde zehn Quadratmeter einplanen muss, können weniger Kunden gleichzeitig frisiert werden. „Ich brauche alleine schon mehr Zeit pro Kunden, weil ich den Platz und das Werkzeug desinfiziere und den Raum durchlüfte. So schaffen wir natürlich noch weniger pro Tag.“

Zippel: Corona-Impfung bald für Friseure

Eleonore Zippel arbeitet als mobile Friseurin in Rangsdorf und Umgebung, erzählt sie im Telefongespräch. In den elf Wochen, in denen die Selbstständige Pinsel und Schere stehen lassen musste, ist ihr Verdienst komplett weggefallen: „Ich habe keine Fixkosten wie Miete oder Gehalt, das ich an Mitarbeitende auszahlen muss. Deshalb konnte ich keine Finanzhilfen beantragen“, sagt sie. Coronabedingt musste auch sie daher die Preise etwas anheben: „Meine Kunden sind mir in der Sache aber mit Verständnis begegnet. Von zwei Stunden Arbeit bleibt uns Friseuren leider immer wenig übrig, wenn wir Materialkosten, Beiträge und Steuern bezahlt haben.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Verdienstausfall könne sie nicht mit den kommenden Wochen kompensieren. Auch wenn sie sich darüber freut, wieder arbeiten zu dürfen, bleibt ihr eine Sorge: „Wir Friseure arbeiten mitunter sehr eng an älteren Menschen dran.“ Eleonore Zippel ist daher dafür, dass auch Friseure in der nächsten Zeit gegen das Corona-Virus auch geimpft werden: „Es geht mir dabei nicht darum, dass ich nicht krank werde – sondern darum, dass wir Friseure nicht zum Spreader werde, wenn wir Kontakt zu mehreren Kunden am Tag haben.“

Von Johanna Apel und Sarah Stemper