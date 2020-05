Frisöre in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald: Das Ende der Corona-Frisuren

Ludwigsfelde/Königs Wusterhausen

Marianne Wrona ist erleichtert. Seit zwei Stunden steht sie vor dem Frisörsalon Haarmex in Ludwigsfelde. Gemeinsam mit etwa einem Dutzend Menschen wartet sie darauf, endlich einen neuen Haarschnitt zu bekommen. Dann öffnet Frisörin Katrin Damast die Glastür - Wrona ist an der Reihe. Die Augen über ihrer Atemschutzmaske verengen sich zu einem Lächeln.

Seit Montag darf in Brandenburgs Frisörsalons nach wochenlangem Corona-Shutdown wieder gewaschen, geschnitten und gefärbt werden – allerdings nur unter strengen Hygienevorschriften. Einen neuen Haarschnitt gibt es künftig nur noch mit Termin, Wartebereiche im Salon sind nicht erlaubt. Schon beim Betreten des Geschäfts müssen Kunden einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Am Eingang müssen sie sich die Hände desinfizieren oder waschen.

Mundschutz ist Pflicht – für Frisöre und Kunden

Marianne Wrona trägt zunächst ihre Kontaktdaten in eine Liste ein. Sollte ein Patient oder Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sein, können so die Kontakte zurückverfolgt werden. Um das Ansteckungsrisiko beim Frisörbesuch zu verringern, dürfen Frisöre nur noch eingeschränkt Dienstleistungen anbieten.

Seit Montag haben die Frisörsalons nach dem Corona-Shutdown wieder geöffnet. Vor einigen Salons bildeten sich lange Schlangen, wie hier in Ludwigsfelde. Quelle: Feliks Todtmann

Trockenhaarschnitte sind nicht mehr erlaubt. Vor dem Schneiden ist Haarewaschen künftig Pflicht, erst danach wird das Beratungsgespräch begonnen. Außerdem sind sogenannte gesichtsnahe Behandlungen wie Make-up, Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege vorerst nicht gestattet.

Großer Ansturm auf die Frisörsalons in Ludwigsfelde

Während der Arbeit müssen Frisöre einen Mundschutz und mindestens bis nach dem Haarewaschen Einmal-Handschuhe tragen. Im Laden muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Kunden eingehalten werden. Scheren, Bürsten, Kämme, der Stuhl selbst – alles muss nach einem Kunden gewaschen und desinfiziert werden. Auch die Umhänge und Handtücher für Kunden sowie Schutzkittel für die Frisöre sollen nach jedem Einsatz gereinigt werden.

Viel zusätzlicher Aufwand für die Mitarbeiter von Haarmex in Ludwigsfelde. Im Schnitt dauert ein Haarschnitt pro Kunde jetzt etwa zehn Minuten länger, sagt Frisör Hilmi Korkmaz. Der 39-Jährige verteilt vor dem Salon Wartenummern an die Kunden. Allein am Montag haben er und seine Kolleginnen etwa 50 Menschen die Haare geschnitten. „Die Schlange vor dem Laden wurde überhaupt nicht kleiner“, sagt er. Am Ende mussten sie sogar Kunden wegschicken, der Ansturm war zu groß.

Volle Terminkalender bei den Frisören nach dem Shutdown

Im Salon SchachCut direkt neben dem Ludwigsfelder Rathaus steht seit der Wiedereröffnung am Dienstag das Telefon nicht mehr still. „Wir sind schon jetzt für Mai komplett ausgebucht“, sagt Inhaberin Julia Schmiedl. „Die Leute sind heilfroh, endlich wieder ihre Haare schneiden zu lassen.“ Auch sie freut sich, endlich wieder arbeiten zu dürfen. Während des Shutdowns musste sie für ihre beiden Mitarbeiterinnen Kurzarbeit beantragen, sie selbst wartete lange auf die Soforthilfe vom Land.

Julia Schmiedl vom Salon SchachCut in Ludwigsfelde freut sich über einen vollen Terminkalender nach dem Corona-Shutdown. Quelle: Feliks Todtmann

Auch im Salon Vitalis in der Friedrich-Engels-Straße in Königs Wusterhausen herrscht seit Montag Hochbetrieb. „Das Terminbuch ist extrem voll“, sagt Inhaberin Christin Schulz. Die Mitarbeiterinnen haben ihre Schichten verlängert, frisieren von morgens bis abends fast pausenlos.

Höhere Preise durch strenge Auflagen

Der neue Frisur von Bernhard Hoffmann ist gerade fertig geworden. Zufrieden betrachtet er den akkuraten Schnitt im Spiegel. „Ich war acht Wochen lang nicht beim Friseur, ich konnte mich schon gar nicht mehr sehen“, sagt er. Gleich am Montag rief er im Salon an und war überrascht, dass er so schnell einen Termin bekam. Er hatte sich schon darauf eingestellt, viel länger warten zu müssen.

Da die Kunden nicht mehr im Salon warten dürfen, vergeben die Mitarbeiterinnen ausschließlich Termine. Es gelten außerdem besondere Vorsichtsmaßnahmen im Salon. Kunden müssen sich nach der Ankunft zuerst die Hände waschen. Kinder dürfen noch nicht bedient werden. „Wir haben die Preise aber nicht angezogen“, berichtet Mitarbeiterin Laura Maiwald. Viele Kunden fragen nach einer Preiserhöhung. In Berlin haben manche Läden die Preise für Haare schneiden um bis zu zehn Euro angehoben.

Beim Salon Haarmex in Ludwigsfelde ist der Preis um lediglich einen Euro für einen Haarschnitt gestiegen. Für Kundin Marianne Wrona spielt das keine Rolle. Ihr letzter Frisörbesuch war Anfang März: „Das war dringend nötig. Auf den einen Euro kommt es da nicht an.“

Von Feliks Todtmann und Frank Pawlowski