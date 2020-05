Riesenchance für Feuerwehren von Großbeeren bis Jüterbog

Ludwigsfelde

Vielleicht fliegen ja bald Löschdrohnen die Einsätze über Staus hinweg auf dem Autobahn-Südring. Oder es gibt für die Schwerpunkt-Feuerwehr Ludwigsfelde mit ihren Spezialeinsätzen bei Industriefirmen in absehbarer Zeit ein zweites Gebäude direkt an den Verkehrsachsen. Solche Zukunftsmusik haben im Moment die Leute im Ohr, die sich mit der Chance auf eine Riesenförderung für Feuerwehren entlang der Lebensader B 101 durch den Kreis Teltow-Fläming befassen. Kameraden und Verwaltungsmitarbeiter tüfteln an einem Konzept, das sich „ Feuerwehr der Zukunft“ nennt.

Ludwigsfelder Projekt eines von 44 ausgewählten

Ende vergangenen Jahres hatte Wilfried Thielicke, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung im Rathaus Ludwigsfelde, von einem Innovationswettbewerb des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums erfahren. Er bewarb sich – und die Stadt hatte Erfolg: Von 130 Teilnehmern gehören Ludwigsfelde und seine Bündnispartner im Kreis zu den 44 Projekten, die jeweils bis 250.000 Euro bekamen und damit in die zweite Runde gingen. Mit diesem Geld geht es jetzt um ein Konzept, das regionale Kompetenzen im Bereich Feuerwehr bündelt und neue Lösungen erarbeitet.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU, 3.v.l.) übergibt den 5G-Förderbescheid am 20. Dezember 2019 an den Ludwigsfelder Wirtschaftsförderer Wilfried Thielicke (2. v.l.) Quelle: Stadt Ludwigsfelde

Der Bund will mit diesem Förderprogramm Ideen und Ansätze für einen innovationsbasierten Strukturwandel in ausgewählten Regionen unterstützen. Ende des Monats müssen die Bündnisse ein detailliertes Antragskonzept vorlegen. „Unser geht am Freitag raus“, sagt Thielicke. Bis September entscheidet sich, wer bis Mai 2021 sein großes Konzept vorlegen kann. Gelingt das dem B-101-Bündnis, können die Beteiligten, auch teilnehmende Firmen, eine bis zu 50-prozentigen Förderung bekommen, erklärt Thielicke. Jedes Bündnis hat dabei die Chance auf bis zu 15 Millionen Euro.

Firmen aus Ludwigsfelde und Luckenwalde dabei

„Unsere Region ist bei diesem Wettbewerb neben renommierten Universitäten und Hochschulen aus Aachen oder Erfurt in guter Gesellschaft“, sagt Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) zu dieser Chance und freut sich, dass die Hauruck-Aktion von Wirtschaft und Verwaltung überzeugen konnte. Aus Ludwigsfelde sind beispielsweise die Bussard Technik und Service GmbH, die Firma Harald Müller Metall-Sonderfertigung oder die freiwillige Feuerwehr dabei, aus Trebbin und Luckenwalde die Stadtverwaltungen sowie die Firmen Rosenbauer Deutschland und Schmitz One Seven in Luckenwalde.

„Wir waren selbst überrascht, wie viele Unternehmen, Zulieferer, Händler und Anwender von Feuerwehrtechnik zur Brandbekämpfung und Brandverhütung sowie der Verwaltung und des Einsatzes von Berufs- und freiwilligen Feuerwehren hier ansässig sind“, meint Thielicke. Das habe teils historische Gründe, so der Wirtschaftsförderer, in jedem Fall wolle man dieses Potenzial nutzen.

Rettungsdienst will digitale Vernetzung mit Bild und Ton

Jetzt befassen sich die Partner mit neuen Löschmethoden, wenn beispielsweise E-Autos brennen, mit dem Einsatz von Löschdrohnen oder Digitaltechnik. Letzteres ist für den Rettungsdienst des Kreises, ebenfalls Bündnispartner im Projekt, das größte Thema, erklärt dessen Leiter Denny Mieles der MAZ: „Uns geht es um digitale Vernetzung von Feuerwehrleuten und medizinischen Einsatzkräften, also den Informationsaustausch mit Bild und Ton.“ Gelingt das, werden Kameraden und Mediziner vor Ort nicht nacheinander, sondern gleichzeitig informiert, was beim Retten von Leben wertvolle Zeit sei, so Mieles.

Ebenso könnten kleinere Partner wie der Technik- und Service-Händler Bussard von dem Bündnis profitieren. Geschäftsführer Bernd Bartusch erklärt im MAZ-Gespräch, Brandschutz sei eine gesellschaftliche Aufgabe, deshalb beteilige man sich. „Wenn das klappt, würden wir die Förderung nutzen, bei uns einen Vertrieb für neue Technik wie Löschdrohnen aufbauen“, sagt Bartusch.

Von Jutta Abromeit