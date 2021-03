Genshagen

Wer den in Genshagen mit hiesigen Menschen gedrehten Dokumentarfilm „Fremder Alltag“ sehen möchte, kann das in dieser Woche. Weil Kinos immer noch nicht geöffnet sind, laden die beiden Regisseurinnen Sharon On und Laura Söllner online zu einem Filmscreening ihres 77-Minuten-Werkes mit anschließendem Workshop ein. Dazu muss man sich über die Vereinsseite vorortung.de bis Donnerstag, den 4. März, anmelden oder direkt per Mail unter vorOrtung@posteo.de. Dann bekommt man die Zugangsdaten, um den Film auf Vimeo anzusehen.

Workshop statt „Babylon“-Premiere

Die Israelin On und die Österreicherin Söllner nennen ihre Veranstaltung „Flucht. Und du?“, der Online-Workshop ist mit anderthalb Stunden geplant. Die Filmpremiere war für Anfang November im Berliner Kino „Babylon“ geplant, dann aber schärferen Corona-Regeln zum Opfer gefallen.

Lesen Sie auch:

In der Dokumentation geht es um sechs Menschen, die entweder nach Deutschland geflüchtet oder bereits hier aufgewachsen sind und in ihrem Alltag begleitet werden. Sharon On sagt: „Was diesen Workshop zu einer einzigartigen Erfahrung macht ist die Möglichkeit, Parallelen zwischen dem Thema, dem Film und dem eigenen Leben zu ziehen.“

Von Jutta Abromeit