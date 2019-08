Genshagen

Am Montagmorgen kam es an einem Kreisverkehr in der Parkallee in Genshagen zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau fuhr mit ihrem VW auf der B 101, in Richtung L 793 und übersah, dass der Wagen vor ihr anhielt. Sie fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 32-jährige Fahrerin des zweiten Autos wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Von MAZonline