Genshagen

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Dienstag, in Genshagen das Schloss einer Eingangstür zu einem Einfamilienhaus aufzubrechen. Laut Polizei sprang die Alarmanlage des Hauses an. Die Täter flüchteten.

Bei der Fahndung in der Nähe des Tatorts kontrollierten Beamte dann einen Pkw. Da es sich bei dem Fahrer um einen dringend Tatverdächtigen handelte, wurde dieser vorläufig festgenommen. Am Tatort wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline