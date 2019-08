Genshagen

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 101, auf Höhe Genshagen, in Fahrtrichtung Berlin ein Auffahrunfall. Ein 82-jährige Fahrer eines Audi Q3 fuhr am Beginn des Baustellenbereichs auf einen Ford Transit auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Von MAZonline