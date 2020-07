Genshagen

So einige Genshagener schauen in diesen Tagen an ihrer Freizeitstätte an der Nußallee vorbei: Dort wird nach Jahren der Diskussion endlich wieder ein Platz zum Fußball spielen gebaut, in etwa drei Wochen soll er fertig sein. Seit wenigstens fünf Jahren hatten die Ortsteil-Bewohner darum gekämpft, dass dort, wo früher mal ein Punktspiel-fähiger Sportplatz war, wenigstens wieder ein Bolzplatz entsteht.

Hindernis: Maulwürfe und Wildschweine

Grund für diese lange Zeit des Ringens um diesen Platz waren zum einen verschiedene Vorstellungen des Ortsteils und der Stadt mit den dazugehörigen finanziellen Konsequenzen. Doch auf zwei andere Probleme hatte Evelin Stöber, die Chefin des städtischen Kommunalservice, in vielen Ausschuss- und Stadtrat-Sitzungen immer wieder aufmerksam gemacht: die Maulwürfe, die den Boden dort zwischen Dorf und Autobahn innig zu lieben scheinen, und die Wildschweine. Vieles von dem, was andernorts wirksam gegen die unter- und überirdisch lebenden Tiere eingesetzt werden konnte, half dort einfach nicht.

Nun sind mit den Beschäftigten der Firma Schmitt Sportplatzbau Groß Köris Profis am Werk, die zuletzt mit der großen Rasenfläche vor dem Berliner Reichstag glänzten. In Genshagen haben sie auf der gesamten Spielfläche wenige Zentimeter unter die Sportplatz-Tragschicht eine Maulwurfsperre eingesetzt, ein Wabengeflecht aus Kunststoff, an dem sich die buddelnden Tierchen im wahrsten Sinne des Wortes die Nase stoßen.

Zaun bekommt Grabeschutz

Rund um die gesamte Bolzplatz-Fläche setzen die Männer zurzeit hohe Metallzäune. Die Gräben für die Fundamente sind tiefer als sonst üblich. „Diese Zaunfelder werden einen unterirdischen Grabeschutz gegen die Wildschweine haben“, erklärt Oliver Menzel, technischer Leiter der Firma. „Außerdem haben wir einen der nicht mehr nutzbaren Flutlichtmasten ersetzt.“

In etwa drei Wochen, zum Ende der Sommerferien, soll der neue Bolzplatz fertig sein. Die Stadt hatte für das Herrichten dieses Geländes einschließlich der nötigen Nebenanlagen 221.000 Euro im Stadthaushalt für dieses Jahr veranschlagt.

