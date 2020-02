Dorf unzufrieden mit Antwort zu Rasern

Genshagen

Völlig unzufrieden sind Genshagener mit der Antwort aus dem Kreishaus auf ihre Gefahrenmeldungen wegen der durch den Ort rasenden Lkw und ihre Anfragen im Kreistag. Ortsvorsteher Dirk Houschka sagt: „Wir werden wieder nur hingehalten. Man ,beobachtet die Situation’. Muss denn erst Menschen was passieren?“ Egal, ob von der Autobahn her oder aus Großbeeren kommend, Laster und Trucks würden kaum Rücksicht nehmen auf das Ortseingangsschild; „die donnern hier mit mehr als 70 Sachen weiter. Es kann doch nicht sein, dass man dagegen nichts machen kann“, erklärt Houschka.

Am schlimmsten morgens im Berufsverkehr

Für den Ortsvorsteher bleibt außerdem unverständlich, dass die Autobahnzufahrt in Großbeeren über Genshagen ausgeschildert ist und nicht über die B 101. „Dazu kommt noch, dass Lkw-Fahrer Maut sparen, wenn sie hier langfahren und nicht über die B 101“, vermutet er. Neben ihm an der Feuerwehr steht Rentner Rainer Kopsch. Er sagt: „Wären Sie ein bisschen früher gekommen, hätten Sie wieder fast einen Unfall miterleben können – ein Linienbus musste voll auf die Klötzer gehen, um einem Lkw auszuweichen.“ Der 79-Jährige ist bekennender Frühaufsteher und erzählt: „Was hier morgens zwischen 6.15 und 6.45 Uhr los ist, wenn Schul- und Kita-Kinder im Berufsverkehr über die Straße wollen.“ Er lässt offen, was er täglich sieht und war er immer wieder befürchtet.

Stadt für Geschwindigkeitskontrollen zuständig

Zur Einwohnerfragestunde beim Kreistag am 16. Dezember hatten sowohl Houschka als auch der Genshagener Georg Weisensel Fragen zum zunehmenden Durchgangs-Schwerlastverkehr und Eindämmungsmöglichkeiten gestellt. Vor allem geht es ihnen um eine Tempo-30-Zone für die Kurve am Schloss, einen Fußgänger-Überweg und Geschwindigkeitskontrollen. In den jetzt eingetroffenen Antworten erklärt Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) nach Zuarbeit aus dem Straßenverkehrsamt, dass zu durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen die Stadt Ludwigsfelde am besten Auskunft geben könne, weil sie dafür im Stadtgebiet zuständig sei, dass es nach einem Runderlass des Innenministeriums Voraussetzungen geben muss, um Geschwindigkeitskontrollen zu veranlassen, es jedoch keine Grenzwerte gebe, ab wann das nötig sei. Eine Orientierung sei einmal im Jahr.

Abstimmung mit Polizei und Straßenbaubehörde

Auch eine bestimmte Anzahl von Bürgerstimmen allein reichten nicht, um Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung einzuleiten, heißt es in der Antwort aus dem Kreishaus. Für solche Entscheidungen müssten Untersuchungsergebnisse und Informationen der Polizei und der Straßenbaubehörde abgeglichen werden, bevor sie zu Entscheidungen führten. Houschka und Kopsch hatten erklärt, dass sich schon 2016 von 420 befragten Genshagenern 85 Prozent dafür ausgesprochen hatten, wirksam gegen Raser im Ort vorzugehen.

Dass man sich an Vorschriften und Gesetze halte, sei doch klar, so Houschka. Aber dass die Straßen im Ort tatsächlich alle für Schwerlastverkehr geeignet sind, kann er nicht verstehen: „Die Ludwigsfelder Straße ist immer noch die alte Dorfstraße aus DDR-Zeit, die ist im Gegensatz zur Dorfstraße Richtung Löwenbruch und Großbeeren noch nicht gemacht. Er sagt: „Da ist nur Asphalt drüber gezogen, der ganze heute nötige Unterbau fehlt.“

Genshagen gibt sich nicht zufrieden

Er kündigt an, dass sich die Genshagener als der größte Ortsteil von Ludwigsfelde mit inzwischen fast 1.400 Einwohnern nicht mit der Lkw-Raserei im Ort zufriedengeben werden bis Verkehrseinschränkungen erreicht sind. „Denn machen wir uns nichts vor, das Schlimmste kommt sonst erst noch wenn die ganzen Grundstücke im Brandenburg Park bebaut und alle Logistikhallen dann in Betrieb sind.“ In dem Gewerbepark bauen zurzeit Online-Händler wie Decathlon und Zalando.

Von Jutta Abromeit