Genshagen

Ein Ladendetektiv beobachtete am Samstagnachmittag einen Mann in einem Baumarkt in der Parkallee in Genshagen dabei, wie dieser einen Artikel nahm, diesen unter seiner Kleidung versteckte und damit den Markt verließ. Als der Detektiv und ein Mitarbeiter des Marktes den Mann auf dem Parkplatz stellten, gab er ihnen einen anderen Artikel. Dann stieg er auf der Beifahrerseite in ein Auto ein.

Der Baumarkt-Mitarbeiter wurde mehrere Meter mitgeschleift, da er an der geöffneten Tür des Fahrers stand und mit diesem sprach. Er wurde leicht verletzt.

Die Täter sahen so aus

Der Fahrer war etwa Mitte 50, hatte dunkle Haare und eine Halbglatze. Er hatte eine etwas kräftigere Statur und ein rundliches Gesicht. Der Ladendieb hatte dunkle, kurz geschnittene Haare, war schlank, trug einen Mund-Nasen-Schutz, dunkle Hose und Weste. Bei dem Auto handelt es sich um einen bronzefarbenen Opel Corsa mit polnischen Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00 entgegen.

Von MAZonline