Genshagen: Irische Firma baut Rechenzentrum im Brandenburg Park

Genshagen

Wieder drehen sich im Brandenburg Park von Genshagen Kräne, wieder wird dort gebaut. Doch was entsteht jetzt in diesem Industrie- und Gewerbepark neben Decathlon und vis á vis vom Online-Händler Zalando? Die Antwort von Reinald Walkemeyer, dem Prokuristen der Brandenburg Park Immobilien GmbH, ist so klar wie knapp: „Ein Rechenzentrum.“ In zwei Gebäuden werde es gebaut, doch damit erschöpfen sich die Informationen aus seinem Munde schon. Viel mehr wisse auch er nicht, so der Manager.

Reinald Walkemeyer, Prokurist der Brandenburg Park Immobilien GmbH. Quelle: Jutta Abromeit

Vor Ort stehen inzwischen drei Kräne; an allen Zufahrten verkünden Schilder oder Banner, die Baustelle sei videoüberwacht. Und überall wehen Fahnen der irischen Firma Mercury. Das Unternehmen baut und verwaltet „komplexe Engineering-Projekte in einer Reihe von Schlüsselsektoren“ heißt es auf der Internetseite. Man habe bereits fünf Rechenzentren für einen großen Anbieter in Europa gebaut und in einer der jüngsten Meldungen auf der Seite ist unter dem 30. September zu lesen: „Mercury erreicht wichtige Liefer- und Sicherheitsmeilensteine beim Interxion Copenhagen Data Center-Projekt“.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fehlanzeige zu weiteren Auskünften über ein oder zwei Rechenzentren in Genshagen beim Stromversorger Edis. Der baut an der Eichspitze direkt neben den weit sichtbaren Hochspannungsleitungen zwischen Berliner Autobahn-Südring, B 101 und Genshagener Straße sein neues Umspannwerk. Dafür investiert Edis Netz rund 3,6 Millionen Euro. Mit den bisherigen beiden Trafos dieses Umspannwerks soll die Stromversorgung für das gesamte Areal Industriepark 4.0 An der Eichspitze mit seinen künftigen beiden Bereichen Nord und Süd gesichert werden, im hinteren Bereich ist Platz für einen dritten Trafo, der kann die Stromversorgung für weitere Großkunden im Umfeld sichern. Über konkrete Investoren dürfe er natürlich nicht sprechen, so Edis-Pressechef Horst Jordan.

Abendstimmung über der Baustelle Edis-Umspannwerk im künftigen Industriegebiet Eichspitze Süd. Quelle: Jutta Abromeit

Die MAZ erkundigt sich auch bei den Stadtwerken von Ludwigsfelde, was es mit diesem Rechenzentrum auf sich hat. Geschäftsführer Roberto Ola sagt, auch er habe sich danach erkundigt, weil die Rechnerkapazitäten ja deutschlandweit aufgestockt würden: „Rechenzentren brauchen ja Hochspannungsanschlüsse und haben früher relativ viel Abwärme produziert. Vielleicht hätten wir uns da ja engagieren können“, so der Stadtwerke-Chef. Doch das geplante Zentrum gehört zu den Riesenrechnern neuester Generation, „und die haben inzwischen so wenig Abwärme, dass das für uns wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll nutzbar ist.“

Dezentrale Rechenzentren rund um Berlin

Nach weiteren Recherchen im Internet wird an etlichen Veröffentlichungen eines deutlich: Seit längerem soll der völlig überlastete deutsche Internet-Hauptknoten in Frankfurt/Main dezentralisiert werden. Dabei hat Berlin wegen seines Potenzials an Wirtschaft, Verkehr und Wissenschaft eine herausragende Bedeutung. Rund um die Hauptstadt werden neue Rechnerkapazitäten mit eigenen Internetanbindungen aufgebaut. Verschiedene Quellen sprechen von zwei bis vier solcher Standorte. Einer davon ist ganz offenbar der Brandenburg Park in Genshagen. Das bestätigt Wilfried Thielicke, Chef der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rathaus von Ludwigsfelde. Und er sagt: „Wir haben als Stadt jede Menge Anfragen von Rechenzentrum-Betreibern. Aber für das Industriegebiet Eichspitze Süd suchen wir keine Rechenzentren und keine Logistiker, sondern Firmen mit industrieller Wertschöpfung.“ Eines treibe ihn beim Thema Rechenzentren allerdings doch um: „Als wir die Gebiete Eichspitze Nord und Süd als Industrie 4.0. in unseren Augen großzügig geplant haben hatten wir keine Vorstellung, welche Dimensionen Stromverbrauch und Rechnerkapazitäten in so wenigen Jahren erreichen würden.“

Es geht um letzte Flächen im Flughafen-Umfeld

Zurzeit ist Thielicke im Auftrag der Stadt auf der Expo Real in München, der nach Cannes größten Immobilienmesse in Europa. Dort knüpft er Kontakte, um Investoren konkrete Flächen oder Immobilien in und um Ludwigsfelde zu präsentieren. Die werden im Flughafen-Umfeld von Schönefeld allerdings immer knapper, der Preußenpark südlich der Autobahn zum Beispiel ist seit zwei Jahren komplett verkauft.

Von Jutta Abromeit