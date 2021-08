Genshagen: Lkw kommt von der Straße ab

Genshagen

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Genshagen leicht verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug zur Auffahrt zur B 101 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug kippte um und seine Ladung, leere Glasflaschen sowie Leergutkästen, geriet auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Zufahrt zur B 101 musste bis in die Nacht hinein gesperrt werden. Der Lkw wurde abgeschleppt.

Von MAZonline