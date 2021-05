Genshagen: Mann greift Hotelgäste an

Genshagen

Am Mittwochabend belästigte ein betrunkener 21-Jähriger in einem Hotel in Genshagen die Gäste und griff sie körperlich an. Er hörte zunächst draußen mit weiteren Männern laut Musik. Das störte andere Gäste der Einrichtung, diese beschwerten sich deshalb. Im weiteren Verlauf ging der Mann ins Innere des Gebäudes und klopfte gegen mehrere Zimmertüren. Einem 25-jährigen Gast, der seine Tür öffnete, schlug er mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend klopfte der 21-Jährige gegen die Tür eines benachbarten Zimmers und ging dessen Bewohner an. Er schubste ihn gegen eine Wand. Beide verletzten Männer lehnten eine ärztliche Versorgung ab. Ein Atemalkoholtest bei dem Angreifer ergab einen Wert von 2,08 Promille. Er kam dem ausgesprochenen Hausverbot nicht nach, verhielt sich weiterhin sehr aggressiv und drohte mit weiteren körperlichen Auseinandersetzungen. Deshalb wurde er durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Donnerstagmorgen wieder entlassen. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline