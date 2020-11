Genshagen

Eine Motorradfahrerin wurde Sonntagmittag schwer verletzt. Sie fuhr in einer Gruppe auf der K 7241 von Genshagen in Richtung Löwenbruch. Ein von der A 10 kommender VW-Fahrer bog nach links ab und kollidierte mit der 27-Jährigen. Sie kam in ein Berliner Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Von MAZonline