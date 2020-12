Genshagen

Jetzt konnte die MAZ ein Geheimnis lüften: Dank des Fotos von Michaela Barthel aus Großbeeren ist nun klar, wo sich die Nikoläuse der Region nach ihrem nächtlichen Einsatz in ihrer wohl anstrengendsten Schicht des Jahres sammeln und erholen: auf Schloss Genshagen.

Aber nach allen Rückmeldungen über gefüllte Stiefel und Überraschungen an Kinderzimmertüren am Sonntag morgen hat wohl jeder Verständnis für diese Verschnaufpause in der Morgensonne auf der Treppe des ehemals adligen Wohnsitzes derer von Eberstein.

Nun heißt es auch für jeden Nikolaus: Zurückkehren ins Weihnachts- und Knecht-Ruprecht-Land, um den Weihnachtsmännern und Christkindern beim großen Endspurt der Vorbereitungen für die festlichen Überraschungen zu helfen. Und die sind in diesem Corona-Jahr 2020 wohl so wichtig wie schon lange nicht mehr. Gutes kurzes Erholen also, Ihr Rotröcke!

Von Jutta Abromeit