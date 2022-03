Ludwigsfelde

Eigentlich wollte Dirk Houschka einmal Kapitän werden. „Das habe ich schon als Kind zu meiner Oma gesagt“, erzählt er. Geboren und aufgewachsen im sächsischen Freiberg, war die See für ihn allerdings zunächst fern. Nach der Schule dann die große Frage: Eine Ausbildung bei der Handelsmarine? Durch die Fischerei an die Küste? „Dann habe die Zeitung aufgeschlagen und gelesen, dass die Marine Köche sucht“, sagt Houschka.

Und so fing er in Freiberg eine Lehre zum Koch an. Noch heute probiert sich Houschka gerne an neuen Rezepten, zaubert fast täglich in der Küche seines Genshagener Zuhauses Gerichte. Ein Lieblingsessen könne er gar nicht nennen, sagt er und lacht. „Das sind so viele“. Und dann verrät er doch: Derzeit steht bei ihm Chicorée-Apfel-Auflauf hoch im Kurs.

Seit 2014 Genshagens Ortsvorsteher

Doch die Freiberger Küchen sollten nicht lange etwas von Houschka haben. Nach dem Wehrdienst ergab sich 1987 für ihn die Gelegenheit, Berufsoffizier zu werden. „Das war die einzige Möglichkeit, meinen Traum von der See zu verwirklichen“, sagt er. Denn: Dafür konnte in Stralsund Seefahrtswesen studieren, Schwerpunkt Navigation.

Schloss Genshagen im gleichnamigen Ludwigsfelder Ortsteil, für den Dirk Houschka seit 2014 Ortsvorsteher ist. Quelle: Johanna Apel

35 Jahre später schlendert Dirk Houschka durch den Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen. Es ist einer der ersten warmen Frühlingstage, die Krokusse stecken in den Gärten ihre Köpfe hervor. An der Dorfstube bleibt er stehen, zeigt kurz hinein. Als Ortsvorsteher kennt er hier jeden Winkel, hat schon zahlreiche Feiern und andere Zusammenkünfte begleitet. „Wir haben eine tolle Dorfgemeinschaft“, sagt er. Ob Feuerwehr oder Kulturbrennerei: Man helfe sich und sei füreinander da. „Das funktioniert alles hier“, sagt er. 2014 wurde er Genshagens Ortsvorsteher.

Als Erster Offizier über die Ostsee gefahren

Aber erst einmal zurück zur See: Durch das Studium in Stralsund ging es für Houschka endlich aufs Meer. Als Erster Offizier befuhr er die Ostsee, war für ein sogenanntes Raketenschiff zuständig. Einmal, erzählt er, sei es dabei zu einer kuriosen Begegnung gekommen: Seine Mannschaft traf auf die westdeutsche Bundesmarine, man vereinbarte spaßeshalber eine Wettfahrt – und die beiden DDR-Schiffe gewannen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenig später erhielt Houschka sogar das Kapitänspatent. Doch dann: „Kurz bevor ich Kapitän werden konnte, kam die Wende“, erinnert er sich. Er wäre zwar auch im neuen System Offizier geblieben, machte dabei aber die See zur Bedingung. Diese Zusage kam allerdings nicht. „Dann habe ich es gelassen.“ 1990 fing er in Berlin ein BWL-Studium an.

Ortsvorsteher und Höhlenforscher

Heute ist der 59-Jährige Finanz- und Versicherungsmakler. Seinen Kundenstamm hat er sich über Jahre aufgebaut, betreut teilweise mehrere Generationen einer Familie. Mit den meisten sei er sogar per du, sagt Houschka. Und dann ist da auch noch die Arbeit als Genshagens Ortsvorsteher.

Er selbst versteht sich als eine Art Kommunikator zwischen Ortsteil und Stadt. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, gehört einiges dazu: Houschka muss sich in die Beschlussfassungen einlesen, sich beispielsweise mit dem Haushalt befassen, gleichzeitig mit den Bürgern über die aktuellen Entwicklungen in Genshagen in Kontakt bleiben.

Auf Höhlenexpedition in Frankreich

Wer mit Houschka redet, merkt, wie er vor Energie und Ideen sprudelt: Im Beruf, im Ehrenamt, in der Freizeit. Denn gemeinsam mit seiner Frau Kirsten Flenker geht er auch noch einem ganz besonderen Hobby nach: Die beiden sind Höhlenforscher. Noch von Freiberg aus, wo die beiden sich kennenlernten, erkundeten sie die Höhlen der Sächsischen Schweiz.

Mittlerweile sind sie in der Szene gut vernetzt: Bei regelmäßigen „Höhlenkongressen“ gehen sie ihrer Leidenschaft nach. Vor allem Frankreich hat es den beiden angetan. Das sei das „Eldorado“ für Höhlenforscher, so Houschka. Dabei scheuen sie auch nicht vor Extremsituationen zurück. Houschka zeigt auf seinem Tablet Fotos von den Expeditionen: Mal bis zum Hals im dunklen Wasser, mal in winzigen Spalten. „Wie eine andere Welt“, sagt er begeistert und zeigt auf spektakuläre Bilder, bei denen vielen anderen schon der Atem stocken würde. Doch es sei gerade das Kriechen und Klettern, das Am-Seil-Heruntersteigen, das die sportliche Herausforderung ausmache, so Houschka. Und die Leidenschaft.

Altes Schiff liegt noch in Peenemünde

Wenn der 59-Jährige, der 2001 von Berlin nach Genshagen zog, nicht gerade beruflich eingespannt, als Ortsvorsteher unterwegs, oder auf dem Weg zu einer neuen Höhle ist, bleibt manchmal auch weiterhin etwas Zeit für die See. Seit 2014 ist Houschka Mitglied einer Marinekameradschaft. Gemeinsam haben sie ein altes Schiff wie jenes, mit denen er über die Ostsee fuhr, wieder restauriert. Mittlerweile liegt es in Peenemünde und kann besichtigt werden. Wird die Sehnsucht nach dem Meer zu groß, fahren Houschka und seine Frau auch gerne auf Containerschiffen mit. Anders als bei der klassischen Kreuzfahrt gibt es dort nur wenige Passagiere – und dennoch spektakuläre Fahrten wie etwa durch die norwegischen Fjorde.

Ist der Hunger nach Meer gestillt, geht es unter die Erde: Noch in diesem Jahr wollen Houschka und seine Frau wieder nach Frankreich reisen. Und dort weiter eintauchen in die „andere“ Welt, tief unter der Erde.

Von Johanna Apel