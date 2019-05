Genshagen

Bei einem Einsatz im Genshagener Asylbewerberheim ist am Mittwochnachmittag ein Polizist verletzt worden. Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohner sollte der 29-jährige Verursacher in ein anderes Wohnheim umziehen. Dieser weigerte sich jedoch, deswegen wurde die Polizei gerufen. Als die Beamten den Mann herausbringen wollten, wehrte er sich und musste am Boden fixiert werden. Dabei trat er mit seinem Knie so heftig ins Gesicht eines der Beamten, dass dieser mit einer Prellung im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden musste. Er blieb weiterhin dienstfähig. Der 29-Jährige Afghane wurde dann ohne weitere Vorkommnisse in seine neue Unterkunft nach Luckenwalde gebracht. Zusätzlich ermittelt jedoch die Kriminalpolizei gegen den Mann, wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte

Von MAZonline