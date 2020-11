Genshagen

Geburtstagsfeier auf dem Friedhof? Das könnte in Genshagen bald möglich sein – und zwar weniger gruselig, als es zunächst klingt. Denn die Evangelische Kirchengemeinde St. Annas Löwenbruch hat die Trauerhalle neben der Dorfkirche zu einem kleinen Gemeindehaus umbauen lassen. In Nicht-Corona-Zeiten sollen sich dort vor allem die Kirchenmitglieder zum Gesprächs- oder Hauskreis treffen können, außerdem soll das Gebäude als Winterkirche genutzt werden. Pfarrer Michael Bolz kann sich aber auch vorstellen, den Raum zu vermieten, etwa für private Feiern oder Empfänge.

"Eine freundliche Atmosphäre": Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde St. Anna Löwenbruch, Michael Bolz, im neu gestalteten Gemeindehaus. Quelle: Lisa Neugebauer

Die alte Trauerhalle aus rotem Backstein habe vor gut 20 Jahren einen Anbau bekommen, um mehr Platz zu schaffen, erzählt Bolz. Weil dieser jedoch baufällig wurde, kam 2016 die Idee auf, nicht nur den Anbau zu sanieren, sondern das ganze Gebäude umzufunktionieren. Der Berliner Architekt Raimund Knappheide gestaltete die Trauerhalle zum Gemeindehaus um. Rund 85.000 Euro hat das Projekt gekostet, 13.000 Euro spendeten die Gemeindemitglieder, 5000 Euro kamen vom Kirchenkreis Teltow-Fläming, 5000 steuerte die Stadt Ludwigsfelde bei. Der Rest wurde aus Mitteln der Kirche bezahlt.

Gemeindehaus hat jetzt eine Toilette

Durch Corona habe bisher nur eine Veranstaltung in der umgebauten ehemaligen Trauerhalle stattfinden können, sagt Bolz. Das war noch vor dem November-Lockdown. Er freue sich aber schon darauf, das Gebäude bald regelmäßig nutzen zu können, denn es biete wesentlich mehr Komfort als der alte Raum in der Dorfkirche, der bisher für Gesprächskreise genutzt wurde. Weil letzterer sich über der Gruft befindet, hätten die Gemeindemitglieder stets kalte Füße bekommen. Außerdem musste jeder Geschirr, Getränke und Essen von zu Hause mitbringen, und es gab keine Toiletten. „Einige Ältere haben dann einen halben Tag nichts getrunken, weil sie wussten, dass sie nicht auf Toilette gehen können“, sagt Bolz. „Das ist natürlich nicht gesund.“ Und wer doch mal dringend habe austreten müssen, dem sei nur das Gebüsch auf dem Friedhof geblieben.

Im neu gestalteten Gemeindehaus fallen diese Probleme weg: Es gibt eine behindertenfreundliche Toilette, eine Fußbodenheizung und eine kleine Küchenzeile samt Geschirrspüler. Außerdem hat das Gebäude – anders als das alte Zimmer – keine Treppe und ist somit auch mit dem Rollstuhl zu erreichen.

Die ehemalige Trauerhalle steht zwischen den Gräbern direkt neben der Genshagener Dorfkirche. Quelle: Lisa Neugebauer

Trauerfeiern finden in Kirche statt

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt Pfarrer Bolz. Besonders das quadratische große Fenster in Richtung Kirche mit der Holzumrahmung gefalle ihm gut. „Das macht eine freundliche Atmosphäre.“ Der Architekt habe das Fenster als eine Art Rahmen gesehen, in dem die Kirche als Motiv zu sehen ist. Bolz und Knappheide seien sich aber nicht bei allem einig gewesen, sagt der Pfarrer. „Ich musste für einige Dinge sehr gegen den Architekten-Willen kämpfen.“ So habe er sich unter anderem gegen einen hellen Fußboden durchgesetzt, erzählt Bolz. „Es muss auch immer noch praktisch bleiben.“ Bei anderen Dingen – etwa den Lampen – habe Knappheide das letzte Wort gehabt. „Jetzt finde ich es auch gut – insgesamt hatte er einen guten Stil und Geschmack.“

Trauerfeiern finden schon seit gut drei Jahren nicht mehr in dem Gebäude statt. Beerdigungen – egal ob kirchliche oder weltliche – werden nun in der Dorfkirche abgehalten. „Das ist auch der schönste Raum dafür“, sagt Bolz. Kurz habe der Pfarrer Angst gehabt, dass die Idee, dass auch Menschen, die nicht zur Kirchengemeinde gehören, ihre Trauerfeiern in der Kirche abhalten dürfen, auf Protest stößt. Doch weder Kirchenmitglieder noch Menschen, die nicht in der Kirche sind, beschwerten sich darüber. „Ich will ja niemandem etwas aufdrücken, aber offenbar ist das für alle völlig in Ordnung.“ Und auch das neue Gemeindehaus sollen nach Corona auch Nicht-Kirchenmitglieder nutzen können.

Von Lisa Neugebauer