Genshagen

Über Mitarbeiter einer Wachschutzfirma wurde die Polizei am Samstag gegen 3.30 Uhr über einen Einbruch in eine Firma in der Straße Am Birkengrund in Genshagen informiert. Bisher unbekannte Täter schoben gewaltsam die Jalousie hoch, schlugen im Anschluss die dahinter befindliche Scheibe ein und gelangten dadurch in das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Geldbehältnisse mit Trinkgeldern entwendet. Zur Schadenshöhe kann die Polizei gegenwärtig keine Angaben machen.

Von MAZonline