Sie lernen Text und Gestik so gut und so viel sie können. Doch selbst, wenn alle alles perfekt beherrschen, wissen die Theaterfrauen und -männer um die Regisseurinnen Sharon On und Laura Söllner nicht, wie ihre nächste Premiere endet. Für den 1. September haben die Macherinnen im Verein Vor Ortung ein neues Stück angekündigt; „Gutshof Glückshagen“ steht auf den gedruckten Faltblättern und Plakaten, und in der Unterzeile wird ein „performatives Fest“ versprochen.

Zur Galerie Besucher dürfen gespannt sein, wie sie auf dem Gutshof Genshagen, für diese Vorstellung in „gutshof Glückshagen“ umgetauft, eigenem Empfinden auf die Schliche kommen können.

In Aussicht gestellt werden den Besuchern Hängematten und ein Kurzfilm, Plauderecken und ein Stück Kuchen, vielleicht mit der besten Freundin. Vor allem aber sollen Besucher dem eigenen Glück mit ein wenig Feldforschung auf die Spur kommen. Dort heißt es: „In kurzen Szenen laden Sie Glücksexpert*innen ein, auf Basis ihrer Gechichten gemeinsam unterschiedliche Facetten des Glücks zu entdecken.“

Wieder sind es Laiendarsteller, mit denen die Israelin und die Österreicherin ihr neues Projekt auf die Beine stellen. Und neben „alten Hasen“ wie Hartmut Klucke aus Rangsdorf oder Maren Ruden aus Ludwigsfelde gibt es Neulinge. Jortis Leisner ist zum allerersten Mal dabei. Die Ludwigsfelderin ist bei einer der Proben in sommerlicher Abendsonne auf dem Gutshof Genshagen mit jeder Faser begeistert: „Fantastisch. Es macht solchen Spaß!“, sagt sie.

Als Gast eines früheren Projektes hatte sie den Verein kennengelernt. Als sie erfuhr, dass diese Theaterideen von den Teilnehmern, deren Gedanken und Emotionen leben, dachte sie: „Das will ich auch mal probieren.“ Momente später ist sie wie die anderen rundherum zwischen alten Landwirtschaftsanlagen und neuer Kunstwerkstatt wieder ins Text- und Rollenlernen vertieft.

Das Projekt ist für Bühnenbildner Gustavo Havelange eine doppelte Premiere – es ist der erste Auftrag für den Brasilianer nach dem abgeschlossenen Studium an der TU Berlin. Quelle: Jutta Abromeit

Und noch jemand ist neu bei Vor Ortung: der Brasilianer Gustavo Havelange. Gerade ist der 34-Jährige mit seinem Studium „Bühnenbild und szenisches Bild“ an der TU Berlin fertig. Der „Glückshof“ ist seine Premiere – der erste Auftrag nach dem Studium als freier Bühnenbildner. „Ein ganz interessantes Projekt,“ sagt er zwischen Computer und antikem Büfett in der Kulturbrennerei des Gutshofes. Bei jeder Probe entstehe mehr, erzählt er. Eine Geschichte zum Beispiel werde an einem Fensterrahmen erzählt.

Havelange überlegt, wie er gleichzeitig neugierig auf dieses Experiment machen kann, ohne zu viel zu verraten: „Es geht weniger um die Ausstattung. Mehr um Erinnerungen, um das Empfinden und um Gefühle.“ Dazu brauche die Gruppe nur ganz gezielte Elemente; „um die Handlung anzustoßen“, sagt der Berliner. Genau das ist seine Verantwortung: Die richtigen Elemente zu finden, die die Handlung anstoßen.

Sharon On lässt sich bei ihrem straffen Zeitplan für die zweieinhalb Stunden von niemandem stören. Nur kurz berät sie sich mit Laura Söllner und wenigen Helfern. Ihr Satz: „Theaterspiel ist meine Welt, es macht solchen Spaß mit dieser Truppe“ bedarf keiner Erklärung – die zehn Akteure versuchen ihren Ansatz, ihre Ideen so genau wie möglich umzusetzen. Ebenso aufmerksam hört sie selbst zu, wenn ein Vorschlag aus der Gruppe kommt. Und der Spaß, den alle miteinander haben, der ist manchmal zu hören in einer Fülle an gleichzeitigen Gesten. Von denen bisher niemand weiß, wie sie beim Publikum ankommen.

Info: Am Dienstag, dem 31. August, läuft auf dem Gutshof Genshagen ab 17 Uhr die Generalprobe von „Gutshof Glückshagen“. Genau 24 Stunden später startet die Premiere: am 1. September um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen sind für Samstag, den 3. September, und Sonntag, den 4. September, ebenfalls jeweils um 17 Uhr geplant. Wegen Corona ist es nötig, sich per Mail anzumelden unter vorortung@posteo.de

