Genshagen

Dorothée Hauck ist Architektin und Möbeltischlerin, Mutter einer Tochter und hält sich für einen sehr bodenständigen Menschen. 2014 entdeckte sie eine ganz andere Art zu leben für sich: Nach 13 Jahren schloss sie ihr Berliner Büro für Architektur und Ausstellungsgestaltung und sattelte um. Sie erschloss sich das Reconnective Healing, die Überzeugung, über Interaktion mit Frequenz-Energie in körperliche und seelische Balance zu finden.

Die heute 54-Jährige absolvierte etliche Ausbildungsstufen und erzählt: „2013 starben zwei mir nahestehende Menschen. Ich suchte Halt und stieß auf diesen Weg, über meine Wurzeln ein neues, tiefes Wohlfühlen zu finden.“ Für wen sich das nach esoterischer Quacksalberei anhört, dem erklärt sie: „Ich darf keine Heilversprechen abgeben. Aber ich habe selbst eine große Veränderung und Berührung erfahren, zu der ich aus tiefster Überzeugung andere Menschen einladen möchte, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.“

Reconnective Healing – berührungslos soll mit dem Quantenfeld interagiert werden. Quelle: Ralf Hiemisch

Dieses Ziel eint sie mit dem Verein Kulturbrennerei Genshagen. Der organisiert derzeit einen Tag der Gesundheit auf dem Gutshof. Als Mutmacher gegen Erkrankungen wollen die inzwischen rund zwei Dutzend Beteiligten einen Tag lang Angebote mit Bewegung und Beratung präsentieren. „Das wird unsere Antwort auf die Corona-Pandemie“, erklärt Initiatorin Michaela Barthel aus Großbeeren. Ihre Ausgangsidee beschreibt sie so: „Wir wollen uns nicht untätig in diese Situation ergeben, sondern anderen Menschen Mut machen, ihr Immunsystem zu stärken und so gegen diese Viren selbst aktiv zu werden.“

Dorothée Hauck begrüßt Besucher ihrer Webseite mit solchen Sätzen: „Schön, dass Sie da sind! Aber noch schöner, dass Sie für sich selbst da sein wollen!“ Beim Besinnen auf die eigenen Wurzeln geht es ihr um solche Fragen: Wer war ich und wie wollte ich alt werden? Dass sie selbst mal bei dieser berührungslosen Methode für Erwachsene, Kinder und Tiere landete, um zu Heilung, Wohlbefinden und Regeneration zu führen, ahnte sie nicht. Heute sagt sie: „Die Gabe der Hellhörigkeit wurde mir in die Wiege gelegt. Und es folgte zunehmend eine feine Hochsensitivität.“

Unter diesem Logo wirbt der Verein Kulturbrennerei inziwschen für seinen Gesundheitstag. Quelle: Michaela Barthel

Praktisch interagiere man beim Reconnective Healing mit dem Quantenfeld: „Es durchfließt uns, so kommen korrigierende Informationen in den Körper, mit der Zellen, Körper und Bewusstsein wieder in ihrer Ursprungsenergie schwingen können“, sagt Dorothée Hauck. Und meint: „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass diese Frequenzen unsere DNA heilt.“ Das Reconnective Healing helfe auf dem Weg zu mehr Achtsamkeit. „So können wir wieder aus dem Herzen leben, der inneren Stimme und Weisheit folgen.“

Das alles will sie mit Ernährungsberatern, Yoga-Lehrern oder Imkern und dem Verein Kulturbrennerei als Mutmacher in der Corona-Krise vermitteln: am Tag der Gesundheit am 17. April auf dem Gutshof Genshagen, um das eigene Immunsystem gegen das Virus zu stärken; Hinweise auf Barthels Internet-Seite unter www.vitale-vollwertkost.de

Von Jutta Abromeit