Gregor Lutz steht ab sofort an der Spitze des Stadtverbandsvorstandes der CDU in Ludwigsfelde. Am Donnerstagabend wurde er einstimmig gewählt. Lutz löst damit Detlef Helgert ab, der nach 14 Jahren sein Amt aus persönlichen Gründen aufgab. Fraktionschef Martino Persky und der Stadtverordnete Bodo Zühlke stehen Lutz als stellvertretende Vorsitzende zu Seite