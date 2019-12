Genshagen

Zöllner stoppten am Mittwochmorgen am Autobahnanschluss Genshagen an der A 10 einen Ford-Fahrer bei einer Kontrolle. Im Auto, das von einem 23-jährigen Weißrussen gesteuert wurde, fanden die Beamten zwölf neuwertige Alufelgen samt Bereifung. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen. Der Mann gab an, die Räder während eines Tankstopps bei Gera gekauft zu haben. Einen Nachweis darüber hatte er aber nicht. Die Ermittlungen ergaben, dass die Radsätze in Thüringen gestohlen worden waren. Der Mann kam in Gewahrsam, blieb aber bei seiner Darstellung. Er erhielt eine Anzeige wegen Hehlerei. Die Räder wurden sichergestellt. Der Mann wurde im Anschluss auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen, hieß es weiter.

Von MAZonline