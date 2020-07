Genshagen

Gleich nach dem gemeinsamen zweiten Frühstück waren sie losgegangen, die sechs Kinder der Gruppe „ Wackelzahn“ in der Genshagener Kita „Villa Kunterbunt“. Sie kommen nach den Sommerferien in die Schule, für sie gab es am Freitag das Zuckertütenfest. Leiterin Carol Voigt und Erzieherin Jaqueline Wolf machten sich mit den Vorschülern auf den Weg vom Schloss zur Freizeitstätte an der Nußallee.

Weiße Bänder flatterten am Weg

Glücklicherweise hatte es gerade aufgehört zu regnen. Und unterwegs gab es zehn kleine Stationen, markiert jeweils mit einem weißen Band. War es gefunden, gab es eine kleine Aufgabe, die Kinder lösten sie mit Begeisterung. Am letzten weißen Band mussten die beiden Erzieherinnen Extra-Hinweise geben, sonst wären die Kinder fast vorbei gelaufen. Aber dann „Da, da!!!“ Nein, nicht das weiße Band meinte eines der Mädchen – sie hatte weit hinter dem Zaun gleich die ersten Schultüten durchs Grün der Bäume leuchten sehen.

Vor dem Auspacken ein Foto

Doch bevor die Kinder nachschauen durften, was in den Tüten für sie versteckt war, wurden sie zum Foto gerufen, Jaqueline Wolf knipste die begeisterten Kleinen. Beide Frauen erzählten, dass auch sie ganz gerührt waren: Die Eltern der Kinder, die nun die Kita verlassen, hatten sie am Morgen mit einer Bank mit den Handabdrücken der Kinder und mit einem großen Umschlag überrascht.

