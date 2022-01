Genshagen

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwochabend in einem Baumarkt in der Parkallee in Genshagen, wie ein Mann und eine Frau Lampen in zwei Sporttaschen packten. Der Detektiv stellte die Personen, nachdem sie den Kassenbereich in Richtung Ausgang verlassen hatten.

Der Mann (36) versuchte, zu flüchten. Vergebens. Die Überprüfung der Frau (27) ergab, dass sie bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Der Wert der Lampen lag im vierstelligen Bereich. Polizisten nahmen die Frau fest.

Von MAZonline