Genshagen

Zwei maskierte Männer raubten in der Nacht zu Donnerstag ein Schnellrestaurant im Gewerbegebiet aus und bedrohten die Mitarbeiter. Anschließend fuhren sie in einem dunkelfarbenen Kombi in Richtung der Autobahn. Mit einem Hubschrauber wurde erfolglos nach den Tätern gesucht. Später wurden Kriminalisten mit der Spurensicherung beauftragt. Mehrere Hundert Euro Bargeld wurden gestohlen.

Anzeige

Von MAZonline