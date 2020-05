Endlich wieder ein Platz zum Kicken

Genshagen

Seit ein paar Tagen wird an der Nussallee in Genshagen gebaut – der neue Bolzplatz, um den der Ortsbeirat so viele Jahre gerungen hat. Ursprünglich hatte Genshagen, der größte Ortsteil von Ludwigsfelde, einen richtigen Fußballplatz. Doch vor allem wegen der Wildschweine und der vielen Maulwürfe zwischen Dorf und Autobahn war für die Stadt der Aufwand zur Unterhaltung dieses Platzes irgendwann nicht mehr gerechtfertigt, er musste aus dem Sportstättenverzeichnis der Stadt gestrichen werden. Das war für die Genshagener der Moment, auf die Barrikade zu gehen, hat das Dorf doch eigene Fußball-Mannschaften.

Und auch in Genshagen wollen Jung und Alt einfach mal so Fußball spielen, deshalb rang der Ortsbeirat beharrlich um eine Lösung. Vor allem der jetzige Ortsvorsteher Dirk Houschka führte die Auseinandersetzung seines Vorgängers Gottfried Schindler fort. Legendär wurden seine öffentlichen Wortgefechte dazu in Ausschuss- und Stadtrat-Sitzungen mit Verantwortlichen aus dem Rathaus, ob in Ludwigsfelde oder in der Dorfstube von Genshagen.

Ortsvorsteher Dirk Houschka vor zwei Jahren auf der ehemaligen Sportplatzfläche. Quelle: Jutta Abromeit

Zum Baustart jetzt sagt Houschka: „Ich bin einfach nur erleichtert, dass es endlich losgeht.“ Bis Ende August soll nun der neue Bolzplatz auf einer Naturrasenfläche von 2.700 Quadratmetern fertig sein. Allerdings kann dann noch nicht gleich gespielt werden, der neue Rasen braucht anschließend noch ein Weilchen zum Gedeihen.

Zur gesamten Anlage gehören wegen der permanenten Schwarzkittel-Besuche auch die Einzäunung des Areals, der Umbau der eigentlichen Fußball-Fläche, der Ersatz des defekten Flutlichtmastes und die Verlängerung einer Wasserleitung um 25 Meter bis hin zum Fußballfeld. Das alles zusammen ist im aktuellen Stadthaushalt mit rund 221.000 Euro veranschlagt.

Beachvolleyballplatz und Balancierbalken können folgen

Um diesen Platz direkt neben der Freizeitstätte mit dem Treff für Kinder und Jugendliche des Ortes hatte es vor anderthalb Jahren noch einmal eine Diskussion unter den Stadtverordneten gegeben. Grund war eine sechsstellige überplanmäßigen Ausgabe zum Errichten einer Umzäunung gegen Wildschweine und für Maulwurfssperren. Letztlich wurde einer Version für 79.000 Euro zugestimmt.

Nicht gebaut werden vorerst aus Kostengründen die von Genshagen geforderte Beachvolleyballfläche und ein Balancierbalken. In der Begründung zum Start der Baumaßnahme hieß es im vergangenen Jahr dazu, beides könne später problemlos ergänzt werden.

Für Ortsvorsteher Dirk Houschka endet mit dem Umbau dieses Fußballplatzes ein nervenzehrender Kampf. Er hofft nun ebenso wie die Stadt, dass damit der größte Ortsteil mit seinen inzwischen mehr als 1.400 Einwohnern wieder eine Freiluftfläche zum Fußball spielen erhält, auch wenn dieser Platz dann nach bürokratischer Einordnung nicht mehr Sportstätte genannt werden darf.

Von Jutta Abromeit