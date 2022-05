Ludwigsfelde

In der Albert-Schweitzer-Straße in Ludwigsfelde ist eine Rakete gelandet. Der Flugkörper von knapp einem Meter Länge kam allerdings nicht aus der Luft, sondern wurde von Christian Tepper und seiner Frau Lisa-Marie Völker aus dem westfälischen Dortmund per Auto nach Ludwigsfelde geholt.

Hintergrund dieses ungewöhnlichen Transportes ist das Interesse der beiden für die Ludwigsfelder Geschichte. Denn die Starthilfsrakete wurde in den 1940er Jahren von der Rheinmetall Borsig mit Sitz im nahen Berlin-Marienfelde in Ludwigsfelde entwickelt und getestet.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Raketenversuche am Ludwigsfelder Damm

Die RI-502 RAT, so der Name der Starthilfsrakete, sollte Flugzeugen einen kürzeren und schnelleren Start ermöglichen. Die Versuchsanlage befand sich nahe des Ludwigsfelder Dammes, zwischen der Eisenbahnstrecke Berlin und Halle/S., des Autobahnrings der A10 und der Genshagener Straße. Dass das Forschungsgelände nur kurz aktiv war, hatte bereits der Ludwigsfelder Geschichtsverein herausgefunden. Die Nähe zur Reichbahn, Reichsautobahn und zur Hauptstadt habe in den letzten Kriegsjahren dafür gesorgt, dass das Erprobungsgelände verlagert wurde.

Tepper und Völker sammeln schon seit Jahren allerhand Hinterlassenschaften aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren. In der Tepperschen Halle findet sich ein Flugzeugmotor neben einem Mig-Antrieb und zahlreichen anderen, größeren und kleineren Exponaten, die darauf warten, in geschichtsträchtiger Manier ausgestellt zu werden.

Verein der Ludwigsfelder Luftfahrtindustrie-Geschichte

Noch fast bis Mitte vergangenen Jahres hatten die beiden darauf gehofft, die ehemalige Waldsporthalle für ihre Zwecke umbauen zu können. Mehrfache Brandstiftung machte die Pläne zunichte, ohne dass es überhaupt zu klärenden Gesprächen zwischen der Stadt Ludwigsfelde und Tepper kommen konnte.

Inzwischen haben die beiden Unterstützer gefunden, mit deren Hilfe sie das Projekt vorantreiben wollen. Gerade sind sie im Begriff, einen Verein zu gründen, der sich vor allem um das Thema historische Luftfahrtindustrie in Ludwigsfelde kümmert. So wurden nach dem Krieg ab 1957 Strahltriebwerke für den DDR-Passagierjet Baade 152 gefertigt. Später konzentrierte sich der VEB Industriewerk Ludwigsfelde auf die Wartung von Triebwerken der Mig-Kampfflugzeuge der Nationalen Volksarmee.

Fundstellen im Wald in Ludwigsfelde

Zwei mögliche Standorte haben Tepper/Völkers schon im Kopf, an denen sie mit ihren zahlreichen großen und kleinen Exponaten an die Geschichte der Stadt erinnern möchten. Konkret wollen sie erst darüber sprechen, wenn der Verein gegründet und die Gespräche um die Ausstellungsorte auf gutem Wege sind.

Dazu soll dann nach Möglichkeit auch eine Art Waldlehrpfad gehören, an dessen Verwirklichung schon eifrig gearbeitet wird. Ein Audio-Guide ist in der Vorbereitung. Und Waldwege, an deren Rändern und abseits davon sich immer noch zahlreiche Funde der Ludwigsfelder Luftfahrt-Industriegeschichte machen lassen können, gibt es zahlreich. Christian Tepper kann ein Lied davon singen.

Von Udo Böhlefeld