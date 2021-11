Mit Workshops, Sport und Entspannungstechniken vermitteln die Gesundheitstage am Flughafen in Schönefeld normalerweise mehrmals pro Jahr Methoden, um der körperlichen und psychischen Belastung durch den BER zu begegnen. Wegen Corona konnten die Kurse lange nicht stattfinden. Am 25. November findet nun erstmals ein Onlinekurs statt.