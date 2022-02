Trebbin

Die Kita-Situation in Glau und damit auch in Trebbin spitzt sich zu. Die geplante Eröffnung des Kita-Neubaus in der Friedensstadt Glau, die für den 1. April bereits abgesagt wurde, steht auch weiterhin auf der Kippe. Bauherr des Neubaus für 3,2 Millionen Euro ist das Johannische Sozialwerk, das auch als künftiger Betreiber fungieren will. Da die Stadt Trebbin kein eigenes Gebäude zur Verfügung stellen kann, will sie die Räume mieten und langfristig Miete an das Sozialwerk zahlen. Wegen finanzieller Querelen zwischen Sozialwerk und Stadt kann die Kita nicht wie geplant eröffnet werden. Die Stadtverordneten hatten den Vertragsentwurf mit dem Johannischen Sozialwerk abgelehnt und Bürgermeister Thomas Berger (CDU) beauftragt, über Nachbesserungen zu verhandeln, da die Kita überdimensioniert und für die Stadt zu teuer sei – zumal die Stadt einen defizitären Haushalt hat.

Lesen Sie auch In Teltow-Fläming fehlen 2022 mehr als 1000 Kitaplätze in Krippen, Kindergarten und Hort

Thomas Berger: „Wir haben uns darauf geeinigt, dass statt der geplanten 74 Kinder neun Kinder mehr, also 83, aufgenommen werden. Dadurch werden die Kosten pro Kind günstiger. Mehr geht nicht.“ Doch trotz der Nachverhandlungen lehnten die Stadtverordneten in einer nichtöffentlichen Sondersitzung auch den neuerlichen Vertragsentwurf mit knapper Mehrheit ab.

Städtischer Neubau würde bis 2025 dauern

Berger ist „maßlos enttäuscht“. „So ratlos habe ich mich in den letzten 20 Jahren nicht gefühlt“, erklärt er gegenüber der MAZ. „Es ist eine Ablehnung ohne Alternative“, sagt er und verweist auf die Konsequenzen. Trebbin braucht 120 zusätzliche Kitaplätze. Kapazitäten für einen An- oder Umbau an bestehenden Gebäuden seien geprüft und nicht vorhanden. „Wir müssten eine eigene Kita bauen, aber mit Architektenausschreibung, Planung, Baugenehmigung und Bauzeit wäre die nicht vor 2025 fertig“, rechnet Berger vor, „die Kosten lägen bei sechs Millionen Euro.“ Alternativ könnte man Kita-Kinder vorübergehend in Containern unterbringen. Doch die würden 400.000 Euro Miete pro Jahr kosten. Ein weiteres Problem: Die baulich marode bestehende Kita in Glau mit 25 Plätzen erhält keine dauerhafte Betriebserlaubnis mehr.

Paul Schuchardt: „Nicht an Kindern sparen“

Auch der Stadtverordnete Paul Schuchardt (FW/UFW), der sich in der Johannischen Kirche engagiert, ist „total entsetzt“. „Trebbin braucht dringend Kitaplätze und der Neubau in Glau ist fast fertig. Es ist mir unverständlich, wie man das ablehnen kann. Unsere Fraktion zumindest hat geschlossen mit Ja gestimmt“, sagt er. Schuchardt räumt ein, dass es immer wieder Debatten über die finanzielle Situation der Stadt und den defizitären Haushalt gibt. „Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, aber wir können doch nicht an den Kindern, unserer Zukunft, sparen.“

Michael Baumecker: Kritik an der Verwaltung

Michael Baumecker (NL) hingegen hat mit dem Vertragsentwurf „große Bauchschmerzen“. „Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dem Vertragswerk zuzustimmen und habe es abgelehnt“, sagt er. Dabei gehe es ihm nicht um die nackten Kosten, sondern um die Vertragskonditionen. „Das ist so, als wenn man ein Haus baut und dafür bezahlt und nach 30 Jahren zahlt man darin immer noch Miete“, erklärt er und befürchtet, dass die Stadt über den Tisch gezogen werden soll. Er bedaure die Situation, weil der Neubau die Kita-Situation entschärft hätte. „Aber es ist die Schuld und das Versäumnis der Verwaltung und des Bürgermeisters, dass sie nicht vor Baubeginn einen ordentlichen Vertrag ausgehandelt haben.“ Baumecker kündigt an, dass die Stadtverordneten zeitnah Vorschläge unterbreiten würden, „wie man die Kuh vom Eis kriegen kann“.

Sandra Gesche: „Ungeeigneter Standort für noch mehr Plätze“

Auch die Fraktion Grün-Rot kann dem Vertrag aus finanzieller Sicht nicht zustimmen, da der Haushalt seit Jahren angespannt sei. Sandra Gesche (Grüne): „Es werden wichtige Maßnahmen zur Instandhaltung und Erneuerung von Schulen und Schulhöfen immer wieder verschoben.“ Zudem habe die Landrätin darauf verwiesen, dass Trebbin nur die Standardanforderungen einer neuen Kita bezahlen könne. Der Bau in Glau liege deutlich darüber. „Zum anderen halten wir für eine Kapazitätserweiterung den Standort für ungeeignet. Das Kitaangebot in Blankensee, Löwendorf und Glau ist überproportional, sodass das Fahraufkommen für Kinder aus Thyrow, Trebbin und den östlichen Ortsteilen unverhältnismäßig hoch wäre“, so Gesche.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauherr ist „ernüchtert“

Nadine Philipp und Bodo Elsner vom Vorstand des Johannischen Sozialwerkes sind „ernüchtert“. „Der Bedarf an Kitaplätzen ist eklatant, wir können die Ablehnung nicht nachvollziehen“, so Philipp. Elsner erklärt: „Die Kosten pro Quadratmeter und Platz liegen jetzt unter den Forderungen der Stadtverordneten. Außerdem verzichten wir auf die Instandhaltungspauschalen.“

Gedanken an Umnutzungskonzept

Nach dem geplatzten Eröffnungstermin April sollte die Kita nun eigentlich im August oder September an den Start gehen, doch auch das ist jetzt in Gefahr. „Wir haben den Einbau kindgerechter WCs vorsorglich gestoppt. Wenn es kein Einvernehmen gibt, muss ich über ein Umnutzungskonzept nachdenken – vielleicht in Richtung Tagespflege“, verrät Nadine Philipp. „Doch das ist nicht unser Ziel.“

Von Elinor Wenke