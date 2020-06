Was tun, wenn ein Direktvertrieb wegen der Corona-Beschränkungen nicht mehr zu Gastgeber-Partys einladen darf? Statt in Angst zu verfallen, kamen Teamleiterinnen in der Gonis-Firmenzentrale in Ludwigsfelde auf neue Ideen. Welche davon die Firma stärken, verrät die Marketing-Chefin.