Groß Schulzendorf

In Italien fing alles an: „Dort sind die Farben so toll. Seit meinem ersten Besuch dort mit 17 wollte ich alles festhalten, alle Eindrücke, alles Licht und alle Menschen“, erzählt Kathrin Boden; „aber Erinnerungen verblassen“. Dieses Festhalten und Mitnehmen, das ging nur mit Bildern, mit Fotos. Aus dieser Leidenschaft ist sogar ihr zweites Berufsleben geworden.

Zur Galerie Kathrin Boden verwirklichte in einer Backsteinscheune im Ludwigsfelder Ortsteil Groß Schulzendorf ihren Traum von einem Studio. Dort nimmt sie sch jede Zeit, die eine Fotoserie braucht.

Als ein Freund sie irgendwann bat, doch unbedingt seine Bewerbungsbilder zu machen, da stand ihr Entschluss fest: „Wenn du nicht nur in der Freizeit fotografieren willst, dann musst du das richtig lernen.“

Damals in Italien, in und rund um Neapel, war sie noch Führungsfrau in einer großen Handelsfirma. Jetzt ist sie Fotografin und Fotodesignerin. Die Ausbildung dazu machte sie in Italien. Drei Jahre lang ging es für sie um Blenden und Belichtungszeiten, um Technik und natürlich um Motive: „Eine der Abschlussaufgaben hieß zum Beispiel, die vier Elemente Erde, Feuer, Licht und Wasser darzustellen.“ Bei ihr wurde es eine Vier-Feld-Collage: je zwei Hände bergen eine Kerze, fangen Federn auf, versuchen einen Wasserstrahl zu halten, umschließen den Wurzelballen eines zarten Pflänzchens.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihren Traum - ein eigenes großes Studio mit Umkleide-Ecke und Küchenzeile – verwirklichte sie anfangs in Brüssel, nun in Groß Schulzendorf. Zwei Jahre hatten sie und ihr Mann rund um Berlin gesucht. „Wir wollten schon in eine provisorische Wohnung ziehen und dann weitersuchen, da wurden wir auf dieses Grundstück aufmerksam“, erzählt die 43-Jährige. „Und heute freut sich der Bootsbauer, der altersbedingt auszog, dass dieses Anwesen mit der großen Backsteinscheune wieder so kreativ genutzt wird“, erzählt Kathrin Boden.

Hund Gino ist Kathrin Bodens „Fotoassistent“

Inzwischen fühlen sie und ihr Mann sich in dem Ludwigsfelder Ortsteil zuhause. Kita-Eltern rufen an, wenn es mit den Kleinen im Dorf was zu fotografieren gibt, und nun will sich Kathrin Boden auch im Gewerbeverein der Stadt engagieren. Während sie all das erzählt, schwingt sie auf dem großen blauen Sitzball. Zudem hat sie permanent ein Auge auf Gino, ihren „Fotoassistenten“, wie sie lachend sagt.

Kathrin Boden beim MAZ-Gespräch in ihrem Studio in Groß Schulzendorf (Stadt Ludwigsfelde/ Landkreis Teltow-Fläming) Quelle: Jutta Abromeit

Gino ist ein zwei Jahre alter Australian Sheperd und rettete schon so manche Situation: „Kleine Kinder, von denen sich Eltern Bilderserien in verschiedener Kleidung wünschen, wollen sich manchmal partout nicht umziehen“, erzählt sie. Wenn nichts mehr hilft, muss Gino ran. „Der ist mein Türöffner. Wenn wir dem was anziehen, dann wollen es Kinder auch.“ Da macht es der früheren Leichtathletin Spaß, mit zu toben „oder sich auch mal richtig zum Drops zu machen“, wie sie sagt. Sieht sie später beim Bearbeiten der Bilder das gewünschte Ergebnis, „dann freue ich mich. Dann hat sich alles gelohnt.“

Zu diesem „Alles“ gehören für sie nicht nur der Name von Kunden und ein Termin. Sie nimmt sich gern richtig viel Zeit. „Einfach weil ich selbst weiß wie es ist, vor einer Kamera zu stehen“, sagt sie und lacht: „Ich stehe definitiv lieber hinter der Kamera.“ Damit es den Menschen vor ihrer Linse jedoch gut geht und sie im besten Fall vergessen, dass sie von einem Kameraauge beobachtet werden, lässt sich Kathrin Boden eine Menge einfallen.

Kathrin Boden: Fließbandarbeit nicht mein Ding

Je nach dem, ob es romantische Bilder werden sollen, sinnliche oder sachliche, ob die Fotos ein Geschenk für einen Liebsten werden oder junge Eltern eine ganze Geburtstagsserie von ihrem ersten Kind haben wollen – die Fotografin näht, backt oder bastelt, was sie sich an Zutaten fürs Shooting vorstellen kann. Denn eines mag sie gar nicht – simple Porträts oder gar biometrische Passbilder. Sie erklärt: „Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe in Berlin mal einen Tag probeweise als Angestellte gearbeitet. Seit dem weiß ich: Fließbandarbeit ist nix für mich.“

Bei ihr im Studio hängt zum Beispiel eine ganze Stange voller Kleidchen, Jäckchen und Mützen für Neugeborene. Da finden sich ebenso alle Farben wie bei den Ballkleidern für erwachsene Liebhaberinnen, bei Utensilien und Spielzeug-Serien oder bei den großen Rollen mit Hintergründen. „Ich weiß, wie Bewerbungsbilder in Personalabteilungen bewertet werden“, meint sie und fragt: „Warum muss es immer ein weißer Hintergrund sein?“

Die Jüngsten in Groß Schulzendorf sagen „Tante Gino“

Muss es nicht. Wohl auch deshalb folgen ihr manche Kunden schon seit ihrer Anfangszeit in Belgien. Und für manche ihrer ganz kleinen Kunden-Kinder ist sie bei einem Treff auf der Dorfaue inzwischen einfach „Tante Gino“.

Neben den tollen Farben in Italien hat sie noch einen großen Unterschied zum Fotografieren dort und hier in Deutschland ausgemacht: „In Italien läuft kaum jemand einem Menschen beim Fotografieren vor die Linse, da sind alle sehr, sehr rücksichtsvoll. Das erlebe ich in Deutschland so nicht“, sagt Kathrin Boden. Wieder lacht sie. Und scheint rundum glücklich in ihrem kleinen Paradies vor den Toren Berlins und sagt: „Mal sehen, was ich in zehn Jahren für Erfahrungen machen durfte.“

Von Jutta Abromeit