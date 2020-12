Groß Schulzendorf

Kehrt im Ludwigsfelder Ortsteil Groß Schulzendorf nach diesem so ungewöhnlichen Corona-Jahr Festtagsruhe ein, dann haben seine Bewohner eine vorweihnachtliche Freude im Herzen: Eine Gruppe von Männern und Frauen überraschte jeden Haushalt mit einem kleinen roten Tütchen, mit der Kutsche waren Weihnachtsmann und ein Engel ins Dorf gekommen.

Wegen der abgesagten Kita-Weihnachtsfeier hatten sich die Eltern Antje und Robert Preuß einen Ersatz für die Kleinen in der Kita „Bummi“ ausgedacht: Sie orderten bei Horst Weigang eine Kutsche, organisierten ein Weihnachtsmann-Kostüm für den Vater Robert Preuß und fuhren am 1. Dezember die von den Eltern vorbereiteten Päckchen bis vor das bunte Haus im Siebertweg. Dort kamen die völlig überraschten Kinder ans Fenster und bekamen coronagerecht ihre Geschenke.

Der Weihnachtsmann hat alle Haushalte in Groß Schulzendorf (bei Ludwigsfelde) besucht. Quelle: privat

Diese Aktion kam nicht nur bei den Beschenkten an; auch Kita-Erzieherinnen, Eltern und andere Dorfbewohner waren begeistert. So sehr, dass sich der dreiköpfige Ortsbeirat um Ortsvorsteher Bertram Kühne und die Mitglieder im Kultur- und Förderverein des Dorfes mit dem Vorsitzenden Klaus-Joachim Drese und seinem Stellvertreter Fredi Spahn schnell einig waren: Die Senioren-Weihnachtsfeier muss zwar auch ausfallen, aber dann überraschen wir ebenso wie die Jüngsten auch die Ältesten im Dorf.

Doch bei wem klingeln, wen auslassen? Wer ist vielleicht in Quarantäne oder wer wird womöglich vergessen? Die Lösung, fanden die Initiatoren Preuß, Ortsvorsteher Kühne und Gastwirt Spahn, sind kleine rote Tütchen für alle: Jeder Haushalt bekommt eines. Und damit muss der Weihnachtsmann noch einmal durch Groß Schulzendorf fahren. Das hieß jede Menge fleißige Hände zu haben, in 240 Tütchen kamen jeweils eine Mandarine, zwei Walnüsse und eine Kleinigkeit wie eine Bienenwachskerze oder eine Sanddorn-Handcreme.

Ein Brief an alle Dorfbewohner

Außerdem schrieben Ortsbeirat und Förderverein jedem einen Brief: „Liebe Bürgerinnen und Bürger, ein kleines Geschenk hat noch jeden erfreut, sicher findet es auch unter Ihrem Weihnachtsbaum einen Platz. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und vor allem ein Stück mehr Normalität für uns alle im neuen Jahr.“ Zwar sei das Dorfleben so ziemlich zum Stillstand gekommen, so vieles an Geplantem fand nicht statt, damit fehle ein Großteil des Austauschs im Dorf, schreiben die Spender. Doch sie erinnern auch Gewesenes wie den Jugendwettbewerb mit einem dauerhaften Blühstreifen.

Und die Briefschreiber blicken voraus, was im Ort kommen soll: eine Ladestation für E-Autos an der Dorfaue, hoffentlich mehr Bürger bei den Treffs der Dorfaktiv-Runden und dass Groß Schulzendorfer auch ohne Vereinszugehörigkeit wieder mit Bäume pflanzen oder Bänke aufstellen. Sicher könne angesichts der Situation nicht jeder etwas abgeben, doch über kleine Gaben, kreative Ideen oder tatkräftige Hände freue man sich umso mehr, schreiben Ortsbeirat und Förderverein.

Materieller Wert muss nicht groß sein

Am vierten Adventswochenende kam nicht nur der Weihnachtsmann noch einmal ins Dorf kutschiert, er hatte auch einen blütenweiß gekleideten Engel dabei – Josi Preuß. Ihre Mutter Antje Preuß lief mit Töchterlein Lea sowie den Männern und Frauen von Ortsbeirat und Förderverein nebenher. Sie alle verteilten vom Kietz über Starhorstweg und Dorfaue bis zum anderen Ende des Ortes die kleinen Tütchen. Die Überraschung war perfekt, gerührt standen allein Lebende und Familien an Türen oder Hoftoren.

Groß Schulzendorfer überraschten alle Haushalte mit einem roten Weihnachtstütchen - per Kutsche kamen Engel und Weihnachtsmann an alle Türen Quelle: privat

Fredi Spahn sagt: „Es hat uns einen Riesen-Spass gemacht, ein wenig Freude in dieser trüben Zeit zu verbreiten und in überraschte Gesichter zu sehen.“ Bewegt haben ihn Kommentare ältere Bürger, dass es so etwas früher schon mal im Ort gegeben habe: Der Kaufhaus-Familie Wertheim gehörte ein Jagdschloss im Ort, die heutige Schule am Wald; in Kriegszeiten hatten die Wertheims Geschenke für die Kinder im Dorf. Für Gastwirt Spahn sei damit wieder erkennbar: „Der materielle Wert muss gar nicht so groß sein, aber das Aneinander-Denken kann so viel bringen.“

