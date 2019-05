Groß Schulzendorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ist es am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Zossener Straße in Groß Schulzendor gekommen. Ein 28-jähriger Mann war mit seinem ebenfalls 28-jährigen Beifahrer in einem Mitsubishi auf der Zossener Straße in Richtung Glienick, direkt hinter ihm fuhr ein 61-Jähriger in seinem BMW. Nach einer Linkskurve beabsichtigte der 61-Jährige den Mitsubishi zu überholen und streifte dabei dessen linke Seite. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Autos, kamen nach links von der Fahrbahn ab und stießen gegen zwei unterschiedliche Straßenbäume. Alle Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden schwere Schäden, die insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt werden. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr gegen den 61-Jährigen auf.

Von MAZonline