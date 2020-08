Großbeeren

An der Otfried-Preußler-Schule gibt es mindestens vier weitere Kinder, die mit dem Covid-19-Virus infiziert sind. Das bestätigte das Gesundheitsamt Teltow-Fläming am Mittwochabend. Die vier Schüler befinden sich seit Montag in Quarantäne, ihre Klassenkameraden müssen seit Mittwoch ebenfalls zu Hause bleiben. Bereits am Dienstag wurde bekannt, dass eine Drittklässlerin, die seit Dienstag vergangener Woche nicht mehr zur Schule geht, mit dem Virus infiziert ist.

Alle fünf infizierten Kinder wohnen im Übergangswohnheim, in dem sich mehrere Geflüchtete mit dem Coronavirus infiziert hatten. Dort hatte das Gesundheitsamt bereits am Dienstag alle Bewohner testen lassen – so stellte sich auch heraus, dass die vier weiteren positiv getesteten Kinder der Otfried-Preußler-Schule sich angesteckt hatten.

19 Bewohner des Übergangswohnheims positiv getestet

Bisher seien im Übergangswohnheim insgesamt 90 Abstriche durchgeführt worden, teilte das Gesundheitsamt mit. Von den 128 Bewohnern gelten seit Mittwoch nun 19 als infiziert – darunter die fünf Schulkinder, die alle in unterschiedliche Klassen gehen. Die Schule bleibe weiter geöffnet, „da bislang nur Kinder betroffen sind, die im Übergangswohnheim leben“, hieß es vom Gesundheitsamt. Nur die betroffenen Klassen müssten in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt veranlasste bereits am Dienstag, dass Tests an der Otfried-Preußler-Schule stattfinden: Am Mittwoch wurden von einer Klasse Abstriche genommen, am Donnerstag sollen eine Lerngruppe und zwei weitere Klassen und am Freitag eine vierte Klasse getestet werden. Auch bei Lehrern werden Abstriche genommen. „Die Schülerinnen und Schüler kommen ausschließlich zu den Testungen in die Schule und begeben sich im Anschluss in häusliche Quarantäne, bis die Testergebnisse vorliegen“, teilte die Gemeinde Großbeeren mit. Die Ergebnisse würden am Freitag erwartet.

Sieben Fälle am Mittwoch hinzugekommen

Das Gesundheitsamt hatte am Mittwoch insgesamt sieben weitere Coronafälle offiziell bestätigt – allesamt in Großbeeren. Die neuen Fälle in Großbeeren sind die einzigen Infektionen, die seit dem Wochenende im gesamten Landkreis gemeldet wurden. Derzeit sind neben den offiziell zwölf positiv Getesteten in Großbeeren auch noch Menschen in den Gemeinden Rangsdorf, Am Mellensee und Blankenfelde-Mahlow akut infiziert. Die meisten Verdachtsfälle gibt es momentan aber in Ludwigsfelde (21), Luckenwalde (14) und Am Mellensee (7). In Großbeeren sind es laut offiziellen Zahlen vom Mittwoch nur vier Verdachtsfälle.

Auch abseits der aktiven Infektionen hat das Gesundheitsamt TF ein ernstes Problem: Noch immer sind zu wenige Ärzte bereit, auf das Coronavirus zu testen. Die Dezernentin und Erste Beigeordnete Kirsten Gurske ( Die Linke) berichtet, es gebe zwar eine ganze Reihe von Praxen, die die Tests für Lehrer, Schüler, Kita-Kinder und -Personal anbieten. „Aber insbesondere die Reiserückkehrer signalisieren uns, dass es schwer ist, Ärzte zu finden, die auch asymptomatische Personen testen“, erklärt sie. Eine Lösung für das Problem gibt es derzeit nicht. Gerade solche leichten Krankheitsverläufe oder sogar Infektionen gänzlich ohne Symptome gibt es laut der Dezernentin in TF zuletzt immer häufiger.

Von Lisa Neugebauer und Victoria Barnack