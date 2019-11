Der Batteriehersteller Microvast aus den USA investiert in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) vorerst 43 Millionen Euro in seine künftige Europa-Zentrale. Die ersten Batterien sollen ab Mai 2021 gefertigt werden. In einer ersten Phase sollen 100 Menschen Beschäftigung im neuen Werk finden, wie es am Dienstag bei der Vorstellung des Projektes hieß.