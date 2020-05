Napoleon und Wietstock: Luftbilder weisen auf Gräber hin

Wietstock

Die Gedenkanlage für das Gefecht von 1813 zwischen Wietstock und Kerzendorf war nur der Auslöser. Aus privatem Interesse an der Geschichte wollten Ute Schinkel und Andreas Heinze das Denkmal wieder herrichten. Dann fanden sie bei ihren Recherchen Luftbilder mit vermutlichen Massengräbern. Inzwischen stießen sie auch auf zahlreiche fertige und halbfertige Schanzenanlagen, die auf die Zeit der Befreiungskriege vom napoleonischen Joch zurückgehen. Den beiden Hobbyhistorikern wird das Ausmaß nun zu groß – sie bleiben zwar weiter am Ball, aber in der zweiten Reihe.

Kriegsschauplatz zwischen Kerzendorf und Wietstock

Zwischen dem Mühlenberg in Märkisch Wilmersdorf und Thyrow im Südwesten über Kerzendorf und Wietstock bis Löwenbruch und Schulzendorf im Nordosten liegt einer der Kriegsschauplätze vom Vorabend der Schlacht von Großbeeren. Auf einer Fläche so groß wie 80 Fußballfelder belauerten sich die Truppen Napoleons auf der einen und die Koalition aus preußischen, russischen und schwedischen Truppen auf der anderen Seite. Immer wieder kam es zu Scharmützeln. Ein Wietstocker Zeitzeuge berichtet: „Am 21. August erschienen die Franzosen und Sachsen an den Höhen von Nunsdorf, dort fielen einige kleine Scharmützel mit den Preußen vor, welch letztere sich gegen Abend durch unser Dorf zurückzogen.“

Plündern und Brandschatzen

Unser Dorf – Wietstock – war während dieser Tage von drei französischen Strafregimentern besetzt, die laut Hobbyhistoriker Heinze nur eines im Sinne hatten: Auf dem Weg nach Berlin möglichst viel vom Eigentum der links und rechts des Weges lebenden Menschen mitgehen zu lassen. So berichtet der Zeitzeuge über die Nacht vom 21. auf den 22. August: „Aber welch eine Nacht! Sie fing mit Plünderung und Brand an! Fünf Bauerngehöfte, drei Kossäten und vier Büdnerwohnungen gingen in Rauch auf.“

Schlachtfeld zwischen der Nuthe bei Wietstock und Kerzendorf. 1813 waren große Teile hier unter Wasser gesetzt, um die französischen und sächsischen Truppen auf ihrem Weg nach Berlin aufzuhalten. Quelle: Udo Böhlefeld

Wenig später wird auch er selbst Opfer eines französischen Scharfschützen, der sich an sein Versteck herangeschlichen hatte. Er „nahm mir nicht allein meine silberne Taschenuhr mit goldenem Petschaft, sondern leerte auch meine Taschen, in welchen er ein Schnupftuch, eine Tabakspfeife, Feuerzeug und etwas Geld fand. Damit aber noch nicht zufrieden, und im plündern vermutlich schon geübt, visitierte er mich nun weiter und fand endlich meine ganze Barschaft von fünfundzwanzig Talern Kurant, die ich in meinem Hutkopf sicher verwahrt zu haben glaubte.“

Gedenkanlage zerstört

Bei den Gefechten auf den Feldern südlich der Wietstocker Landstraße fielen an die 1.000 Soldaten. Ihnen zu Ehren hatte Peter Joseph Lenné unweit des Schlachtfeldes eine Gedenkanlage mit Steinen und Tafel geplant und mit Hilfe des Baumeisters Ludwig Ferdinand Hesse realisiert, die in den 60er Jahren völlig zerstört wurde. Seit dem vergangenen Jahr beschäftigen sich Schinkel und Heinze nun in jeder freien Minute damit, möglichst große Teile des Areals unter Denkmalschutz zu stellen. Ursprünglich wollten sie nur den Gedenkstein und die Gedenktafel auf der nördlichen Seite der Straße wieder herrichten. Ein Schautafel sollte aufgestellt und die verschiedenen Gedenksteine der „Würde des Ortes“ gemäß instandgesetzt werden.

Internationale Ausmaße

„Inzwischen aber“, so sagen Schinkel und Heinze, „ist das Projekt für uns eine Nummer zu groß geworden.“ Neben der Stadt Ludwigsfelde sind die Denkmalbehörden des Kreises sowie die Oberste Denkmalbehörde des Landes Brandenburg involviert. Die Kontakte, bis vor Kurzem noch auf nationaler Ebene, haben längs internationale Ausmaße erreicht. „Die Bundeswehr steht eigentlich schon mit dem Spaten bereit“, sagt Heinze über die fälligen archäologischen Arbeiten auf dem Gelände.

Ziemlich zugewuchert – eine der Sichtachsen der Gedenkanlagen, die der Landschaftsplaner Peter Joseph Lenné einst geplant hatte. Quelle: Udo Böhlefeld

Französische und russische Stellen haben Interesse signalisiert. Dazu haben zahlreiche Kontakte in nationale und internationale Archive beigetragen. Wichtige Hinweise für ihre Arbeiten erhielten die beiden aus Polen. Ein Kirchenbuch, das nicht mehr auffindbar war, konnten sie mithilfe des Potsdamer Staatsarchivs rekonstruieren. Nun aber fordert der Denkmalschutz seinen Tribut. So soll etwa einer der Gedenksteine unter gleichzeitiger Nutzung vorhandener Fragmente erneuert werden. Mit rein privaten Mitteln ist das kaum zu machen.

