Ludwigsfelde

Knapp ein Jahr ist es her, da haben die Schwestern Lea und Felicita Maaß gemeinsam ihren Brautmodeladen „Durch dick & dünn“ in Ludwigsfelde eröffnet. Damals hatten sie noch Bammel, ob ihr junger Laden die Corona-Pandemie überstehen wird – denn ganz klar war nicht, ob es noch einen weiteren Lockdown geben wird oder nicht. Heute steht fest: Das Geschäft boomt. „Unser erstes Jahr war quasi ein Raketenstart“, sagt Lea Maaß. „Es hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Unsere Termine waren wirklich bis auf wenige immer ausgebucht.“

Ludwigsfelde: Influencerinnen bekommen gutes Feedback von Kundinnen

Schon vor der Eröffnung Ende März 2021 hatten Bräute aus ganz Deutschland bei den Schwestern rund 100 Termine gebucht. Lea und Felicita Maaß waren damals schon als Influencerinnen auf der Plattform Instagram aktiv und hatten zusammen mehr als 400.000 Followerinnen und Follower. Inzwischen sind es rund 450.000. Und auch der Instagram-Seite vom Brautmodenladen folgen fast 83.000 Menschen, außerdem ist das Geschäft Teil der Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“. Die Bekanntheit der Schwestern zieht: Einige ihrer Fans reisen sogar aus der Schweiz und Österreich zum Kleiderkauf nach Ludwigsfelde.

Die Angst, die Bräute würden zwar die beiden Internetstars sehen wollen, aber kein Kleid kaufen, verflog schnell. „Das Feedback unserer Kundinnen ist mit wenigen Ausnahmen wirklich positiv – jedenfalls sagen das auch unsere Google-Bewertungen“, sagt Lea Maaß. Die 36-Jährige glaubt, dass für ihren Erfolg viele Dinge zusammenspielen. Neben dem guten Team sei es vor allem das Konzept, das ankommt: „Egal ob groß, klein, dick, dünn, viel Selbstbewusstsein oder weniger – wir akzeptieren jede Kundin so, wie sie ist, und das lassen wir sie auch spüren. Leider ist das in anderen Läden oft nicht so.“ Diese Erfahrung hatte Lea Maaß bei ihrer Brautkleidsuche selbst machen müssen – und daraufhin beschlossen, es im eigenen Laden besser zu machen.

Traum in Weiß für alle: Der Brautladen „Durch dick & dünn" bietet Kleider in den Größen 32 bis 54 an. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

Ludwigsfelder Brautladen sucht weitere Schneider

Dass das offenbar auch gut klappt, sei ihrem ganzen Team zu verdanken, sagt Lea Maaß. Mittlerweile haben die Schwestern fünf Mitarbeiterinnen für den Verkauf, eine Social-Media-Beauftragte und drei Schneiderinnen. „Die Nachfrage im Atelier ist so groß, dass wir noch weitere Schneider und Schneiderinnen brauchen“, sagt die 36-Jährige. „Bewerbungen können gerne abgegeben werden.“

Vor etwa einem Jahr öffneten die Schwestern Lea (links) und Felicita Maaß ihren Brautmodeladen „Durch dick&dünn" in Ludwigsfelde unter Pandemie-Bedingungen. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

Die Influencerinnen selbst begleiten nur noch wenige Anproben. „Als Geschäftsführerinnen stehen einfach noch so viele andere Aufgaben an“, sagt Lea Maaß. „Und wir sind ja beide zusätzlich noch Influencerinnen und das müssen wir auch irgendwie in unserem Arbeitsalltag unterkriegen.“ Daran, Chefinnen zu sein, mussten sich die Schwestern erst einmal gewöhnen. „Das ist manchmal so schwer, aber meistens einfach wunderschön“, sagt Lea Maaß. „Da wir immer anders sein wollten als unsere eigenen Chefs damals, glauben wir, dass wir ganz coole Chefinnen sind.“ Das Team habe viele Freiheiten und würde viel zusammen unternehmen.

Schwestern Lea und Felicita Maaß müssen Zusammenarbeit lernen

Die Zusammenarbeit unter Schwestern sei Fluch und Segen zugleich, sagt Lea Maaß. „Es ist manchmal sehr schwierig, die persönlichen Belange aus dem Beruflichen herauszuhalten. Auch das mussten wir im letzten Jahr lernen.“ Inzwischen würden Lea und Felicita Maaß aber immer einen Mittelweg finden und sich gut ergänzen. „Und was gibt es Schöneres, als mit der eigenen Schwester den Erfolg zu feiern und zu wissen: All das haben wir gemeinsam geschafft.“

Wobei die Schwestern tatsächlich an ihre Grenzen kommen, ist die Größe des Ladens: Die 113 Quadratmeter in der Salvador-Allende-Straße würden schon lange nicht mehr ausreichen, sagt Lea Maaß. Daher haben die Ladenbesitzerinnen vier weitere Räume in einem Neubau im Gewerbegebiet in Ludwigsfelde gemietet. „Nicht alles an einem Platz zu haben ist für uns aber eine logistische Herausforderung“, sagt Lea Maaß. Daher denken die Schwestern derzeit schon an eine Vergrößerung: Sie haben erste Pläne für ein Hochzeitshaus im Ludwigsfelder Gewerbepark im Kopf. „Zuviel wollen wir hier aber noch nicht verraten, denn seine Träume soll man ja bekanntlich erst mal für sich behalten“, sagt Lea Maaß. Der Plan sei aber, auf jeden Fall in Ludwigsfelde zu bleiben. „Hier ist unser Traum einfach Wirklichkeit geworden.“

Von Lisa Neugebauer