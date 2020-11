Horstfelde

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, circa von 4 Uhr bis 7 Uhr, wurde in Horstfelde ein Fahrzeug entwendet.

Unbekannte stahlen einen schwarzen Ford Edge. Das Auto besitzt das amtliche Kennzeichen TF-KA 575. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Ford auf dem Grundstück des Besitzers abgestellt. Der Sachschaden, der durch den Diebstahl entstand, wird mit mehreren zehntausend Euro angegeben. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete außerdem die Fahndung nach dem Auto ein. Jetzt wird weiterermittelt.

Gleichzeitig sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Wer etwas in diesem Zeitraum gesehen hat, was mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte oder Hinweise auf den Täter oder die Täter geben kann, solle sich bei der Polizei melden. Ebenso können Zeugen die Polizei kontaktieren, wenn sie etwas zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs wissen.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/ 60 00 zu melden. Seine Angaben kann man aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg machen. Alternativ können Hinweise auch online weitergegeben werden. Dazu steht ein Hinweisformular im Bürgerportal unter polbb.eu/hinweis zur Verfügung.

Von MAZonline